神舟十三號｜王亞平成中國在軌時間最長航天員　將首在太空過年

因「中國首位太空教師」為人熟知的王亞平屬中國第一批女航天員，隨着神舟十三號飛行任務的實施，近日，已駐留太空3個多月的她就此成為中國累計在軌時間最長的航天員。



2010年，王亞平在選拔中過五關斬六將後，如願成為中國第一批女航天員。去年10月16日，她與翟志剛、葉光富一行三人搭乘神舟十三號載人飛船順利進駐天和核心艙，為中國航天員首次在軌駐留6個月。

不止於此，曾在2013年執行神舟十號任務的王亞平，也成為中國首位兩次進入太空以及首個進駐中國空間站的女航天員。去年11月8日，王亞平還完成了神舟十三號航天員乘組的首次艙外活動，成為中國女性艙外太空行走的先行者。為了兩度出征、首次出艙，王亞平的日常訓練也要求更高，但王亞平一一克服，如在體能強化訓練中的3000米考核，王亞平比滿分標準還提前了3分鐘。

去年12月9日，王亞平時隔8年重回「太空教師」崗位，和翟志剛、葉光富一起開展了中國空間站的首次太空授課。談到太空授課，王亞平曾欣慰地表示，很多孩子因此喜歡上航天，報考了航天專業，甚至已經成為她的同事，尤為令她感動的是，當年她太空授課時還沒有出生的孩子，現在還在翻看當時的影片。

不久，中國航天員將首次在太空過農曆新年，而6個月的任務才剛過一半，也意味王亞平還將持續刷新在軌時長紀錄，書寫中國女航天員的歷史，「人們常說飛行是不確定的藝術，但對於我們航天員來說，都將由我們在天上的表現最終確定」。