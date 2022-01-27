北京冬奧｜387人中國代表團成立　首有西藏運動員獲參賽資格

參加北京冬奧會的中國體育代表團周四（27日）正式成立，總人數387人由運動員176人，教練員、領隊、科醫人員等運動隊工作人員164人，團部工作人員47人組成。據了解，這亦是中國體育代表團史上參賽規模最大的一屆冬奧會。



據央視報道，176名運動員中，女運動員87人、男運動員89人；運動員平均年齡25.2歲，年齡最大的37歲、年齡最小的17歲。其中，131名運動員為首次參加冬奧會，徐夢桃、賈宗洋、齊廣璞等3名運動員將第四次參加奧運會，是代表團中參加奧運會次數最多的運動員。而教練員共有78人，包括來自美國、加拿大、俄羅斯、法國、日本等19個國家的51名外教。

中國體育代表團還將完成北京冬奧會全部7個大項、15個分項的「全項目參賽」任務，共獲104個小項194個席位的參賽資格。與平昌冬奧會中國運動員參加5個大項12個分項53個小項相比，增加了冰球、雪橇2個大項，北歐兩項等3個分項，速度滑冰女子5000米等47個小項。

此外，參賽中國運動員中有藏族、維吾爾族、滿族、回族、哈薩克族、哈尼族、京族、朝鮮族、布依族等9個少數民族運動員20人。其中，藏族運動員擁青拉姆成為首位獲得冬奧會參賽資格的西藏運動員。

今年18歲的擁青拉姆，出生於西藏自治區昌都市左貢縣，2018年8月入選單板滑雪中國國家集訓隊，曾獲得阿根廷全國青少年比賽障礙追逐亞軍、季軍，法國FIS積分賽障礙追逐第七名等成績。