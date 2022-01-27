北京冬奧．多圖｜冬奧村正式開村　北京延慶張家口各賽區各有特色

北京冬奧的北京、延慶、張家口三個賽區的冬奧村在周四（27日）正式開村，但本著簡潔和人群不聚集的原則，並沒有舉行特別的開村儀式。



其中北京冬奧村位於北京奧體中心南側，由20幢住宅組成，總建築面積約33萬平方米。住宅採用四合院的形式，20幢建築物圍合成六個院落。通過圍合和開放的空間變化，讓人有樓樓有園、戶戶帶景的歸屬感，巧妙地融合奧運文化和北京傳統文化。

張家口冬奧村位於張家口崇禮區太子城冰雪小鎮內，總建築面積23.9萬平方米，居住區由9個院子和1幢獨體樓組成，每個院子同時由由3至4幢小樓圍成。事實上，在周日（23日）的「預開村」時，張家口冬奧村已經迎來首批居民，來自澳洲、英國、加拿大等國家和地區的代表團先遣團共40多名成員先後抵達入住。

至於延慶冬奧村是位於延慶賽區核心區，設有餐廳、綜合診所、特許商品零售店、健身娛樂中心、銀行、咖啡廳、花店、傳統文化展示區等，盡力滿足參賽人員的各類需求。中國體育代表團先遣團已於周二（25日）上午入住延慶冬奧村。

官方傳媒介紹，今明兩天是外國運動員的抵達高峰，各代表團大部隊將於陸續進入各賽區。據預計，開村首日已約有20個代表團的360名成員來北京村，包括中國、法國、芬蘭、意大利、加拿大代表團。這些代表團裡，大部分的先遣人員在之前的預開村期間，就已經來冬奧村進行資料確認、房間布置等。