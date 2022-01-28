江西「行李箱藏屍案」一審宣判　兇手被判死刑當庭服從判決

去年9月，江西吉安發生一宗「行李箱藏屍案」，引起廣泛關注。周五（1月28日），吉安市中級人民法院對案件進行一審公開審理並當庭宣判，被告人謝磊犯搶劫罪、盜竊罪，被判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。謝磊當庭表示服從判決。



經審理查明，案發於2021年9月6日，謝磊向死者方某某借款1萬元（人民幣，下同）用於賭博，並約定於當日還款，惟謝磊輸近6萬元，無力償還以及挪用公司款項，又得知方某某有逾10萬元存款，故產生將方某某殺害的想法。

謝磊於同日攜帶折疊刀到方某某的房間，確認方某某不同意其暫緩還款的要求後，持刀將方某某殺害。其後，謝磊欲取走方某某關聯在支付寶上的銀行卡存款，未果。為毀屍滅迹，謝磊購買了一個黑色行李箱，將方某某屍體藏於行李箱內。

+ 2

翌日，謝磊使用方某某的支付寶向的士司機兌換了9800元現金，其中100元作為車費及手續費。清理犯罪現場後，謝磊攜帶藏有方某某屍體的行李箱欲搭乘的士前往吉安縣拋屍，惟的士司機發現異常，於是謝磊棄箱逃跑，逃跑過程中還盜竊電動車一輛。最終，謝磊被警方拘捕歸案。

吉安市中級人民法院認為，被告人謝磊以非法佔有為目的，持刀入戶殺害方某某，並劫取財物，其行為構成搶劫罪；實施搶劫犯罪後，在逃跑過程中又竊取他人財物，數額較大，其行為構成盜竊罪。鑑於謝磊有犯罪前科，可酌情從重處罰。且其犯罪情節特別惡劣，手段特別殘忍，人身危險性極大，雖有坦白情節，但不足以從輕處罰，遂作出上述判決。