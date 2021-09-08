江西男行李箱藏女屍　坐的士被司機識破後逃離　警方懸紅3萬緝兇

江西吉安市昨日（7日）發生一宗恐怖命案，33歲男疑犯謝磊用行李箱藏屍後乘搭的士，卻在上車時被司機識破，後棄箱而逃。警方現懸賞3萬元緝兇。



事發於吉安市泰和縣白鳳大道。網傳影片顯示，一名黑衣男子拖着行李箱走向路邊一輛的士，他將行李箱搬上車尾箱後與的士司機交流溝通，其後卻丟下行李箱獨自離開。

事發地附近商戶透露，當時疑犯謝磊拖着一個黑色行李箱在路邊等車，的士司機到埗後下車為他搬行李，卻發現行李箱很重且有血，於是報警。謝磊在警方到場前已逃離，目前縣內多條道路都有警察盤查，「自己很害怕，不敢近距離觀看，不知道箱子裏面是什麼」。

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知情者透露，當時的士司機正準備將行李箱放入車尾箱，突然聞到一股濃重的臭味，司機詢問謝磊箱內放了何物，並要求開箱檢查，謝磊見狀不作回答並棄箱而逃。

《正觀新聞》報道，謝磊曾在泰和縣一間KTV任職，但8月底時已離職。謝磊的前同事稱，謝磊曾是KTV營銷部經理，她和謝磊相識約1個月，曾聽對方提起過自己並未結婚，「我知道他出這個事情的時候很驚訝，有點不敢相信他會殺人」、「沒有凶過我，之前上班時候好幾次我本來要被罰款，他都給我走了個後門」。

據報道，經民警勘查，行李箱內為一具女性屍體。負責偵查此案的警官表示，此案並非殺妻案，具體辦案細節不便透露。