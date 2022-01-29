東莞「手術室裏全是錢」醫院遭起底　貴賓住院服務人均3.6萬元

廣東東莞民營醫院康華醫院年會聚餐近日被曝橫幅標語寫着「手術室裏全是錢」，引起輿論一片譁然。據醫院所屬公司的最新財報顯示，去年上半年，集團收入8.71億元)（人民幣．下同）。同時，該院曾多次受行政處罰。



根據中新網周六（29日）報道，東莞康華醫院是一家民營三甲醫院，為港股上市公司康華醫療的全資子公司。

康華醫療最新的財報顯示，2021年上半年，集團收入8.71億元，按年增長14.5%，集團擁有的醫院即康華醫院、仁康醫院均錄得收益分別增加9.7%及45.8%。康華醫療2021年上半年財報顯示，集團貴賓醫療服務的每名住院病人的平均支出為36,378.5元。

東莞康華醫院。（新京報）

雖然其特殊服務收費不低，但東莞康華醫院曾多次受行政處罰。企查查顯示，在2018年，東莞康華醫院發生一起醫療事故，醫方承擔主要責任。受到原東莞市衛生和計劃生育局警告處罰。

2019年，東莞康華醫院未按照規定書寫病歷案，受到警告、並處罰款1萬元的行政處罰。處罰單位為東莞市衛生健康局。

企查查顯示，東莞康華醫院法定代表人為陳旺枝，註冊資本為35,000萬元人民幣。通過企查查股權可了解，康華醫院最終受益人為王君揚，該人同時是康華醫療董事會主席。

據悉，康華醫院引發輿論關注一事源於近日在該院的年終獎總結大會上，張貼橫幅「手術室裏全是錢」被網絡曝光。 網絡圖片顯示，東莞康華醫院手術室舉行2022年終總結大會，會場懸掛的條幅內容為「虎虎生威迎新年，手術室裏全是錢！」

東莞康華醫院事後就事件進行道歉。（微博）

該事在網絡發酵後，引發官方關注。央廣網周五（28日）發文批評稱，懸掛如此刺眼的橫幅，實在不是醫院該有的樣子。即便橫幅內容只是戲謔調侃，這樣的玩笑也並不好笑，甚至會讓人覺得，橫幅上所寫就是醫院真實想法的流露。「試問哪個患者敢走進『手術室裏全是錢』的醫院？」

其又稱，不見「醫者仁心」，只見瘋狂逐利，這樣將醫院描繪成赤裸裸追求利益的場所，完全背離了初心和本質，更損害了社會對醫院的認同。醫院是有公益屬性的，社會也對醫院寄予了救死扶傷的道德期待。仁心仁術應是醫務工作者的共識，應該成為其價值底色，而不是動輒就用「錢」去衡量生命的價值。

新華社主辦的《半月談》亦發文批評稱，民營醫院也是醫院，救死扶傷必須是第一職責，盈利賺錢只能是第二位的。更何況在手術室，人命關天的場所，醫護人員是金錢至上還是生命至上？一念之差，決定生死，醫院日常所倡導的價值理念、醫護時刻銘記心間的信念在關鍵時刻起的作用就更加明顯。