成都地鐵17號線工業意外4死14傷　調查報告今出爐：22人被處理

去年9月10日，四川成都地鐵17號線工程發生工業意外，共造成4人死亡、14人受傷，直接經濟損失650餘萬元人民幣。事故調查報告周六（29日）公佈，經事故調查組認定，事故是一起生產安全責任事故，共有22人遭到處理，包括有關企業人員、參與專項施工方案審查的專家等。



根據成都地鐵官方去年的通報，涉事工程由中國鐵建股份有限公司、中鐵十一局集團有限公司聯合體承建。當時工人正在搭建地面防塵降噪棚，期間部分棚網架發生垮塌。

四川省安委會辦公室對事故調查處理工作進行掛牌督辦，成立了地鐵17號線二期建設北路站防塵降噪施工棚工程「2021·9·10」較大坍塌事故調查組，通過現場勘查、取樣檢測、調查取證、專家論證等方式查明事故起因、過程，並對今後防範、整改措施提出建議等。

事故調查組認定，事故直接原因為網架中部分桿件設計承載力不足，部分與支座相連的豎腹桿承載力標準值不足，施工過程中網架上弦支座未與支承柱有效連接，使網架結構處於不穩定工作狀態，網架頂部堆載和多工序交叉施工作業產生的外力擾動加速不穩定結構體系失穩坍塌。間接原因則為違法生產經營。違法發包、轉包，無資質和超資質承攬工程；施工現場管理不到位；項目審查把關不嚴；設計存在缺陷。

調查並發現恆裕翰、玖鼎公司違法組織生產，施工現場管理不到位。中鐵十一局城軌公司違法生產經營；施工現場管理不到位。同時公佈上海建浩、銘智公司、申瓴公司、成都中鐵建軌道公司、中鐵十一局、成都軌道建設公司、成都軌道集團等存在的問題。

根據報告，恆裕翰公司、玖鼎公司、中鐵十一局城軌公司、上海建浩等的5名責任人員涉嫌重大責任事故罪被移送司法機關立案調查，李遠福、李宏超等17名有關企業人員被予以行政處罰和黨紀政紀處分，另外5名參與專項施工方案審查的專家，由住建部門按有關規定作出處理。此外，就有關部門公職人員履職方面存在的問題，由市紀委監委追責問責審查調查；恆裕翰公司、中鐵十一局城軌公司等6家有關責任單位涉嫌其他違法違規行為，予以罰款、移送住建部門調查處理，或納入安全生產信用管理實施聯合懲戒，涉嫌其他違法違規行為，由住建部門另行調查處理。