智慧城市｜成都地鐵年內將實現刷臉乘搭　目前正進行內部調試

隨著科技的發達，人臉生物特徵識別技術（俗稱「刷臉」）在生活中的應用愈發廣泛，如刷臉支付、刷臉乘高鐵、刷臉搭巴士等。

今年6月，成都軌道交通集團透露指，成都將於今年內實現刷臉搭乘地鐵，屆時會覆蓋現有12條已開通地鐵線路中的287個站。而近日，有部分地鐵站已安裝刷臉進出站系統並在正式運行前進行進一步調試。



今年年初，成都各地鐵站開始安裝刷臉設備。（封面新聞）

據《紅星新聞》消息，目前成都地鐵3號線、5號線部分車站，已有乘客採用刷臉方式進出站。在地鐵5號線的九道堰站，閘機上方的屏幕已處於工作狀態，當人員靠近時，屏幕會出現方形的框，同時攝像頭開啟進入人臉識別狀態。

有該地鐵站的工作人員介紹指，今年年初，成都各地鐵車站開始安裝刷臉設備，目前該設備還未真正調試完成，處於內部測試狀態。為確保刷臉設備上線後市民乘客有舒適的乘車體驗，該設備已經調試多次，現在主要通過內部工作人員反複使用，全面測試刷臉設備的工作狀態，當發現問題及時上報處理，「設備調試還將持續一段時間。」

今年年初，成都各地鐵站開始安裝刷臉設備。（封面新聞）

至於乘客會以和方式進行綁定刷臉，該工作人員說，目前工作人員均通過成都地鐵APP刷臉綁定，綁定完成後即可在進出站時刷臉，未來是否會有其他綁定方式，暫不清楚。

此外，對於刷臉搭乘地鐵的安全性如何，成都地鐵相關負責人介紹，成都地鐵按照國家相關要求進行建設，系統投用前還將對系統網絡防護、個人信息安全進行全面測試、評​​估，並組織專業機構開展信息系統安全第三級等級保護測評。同時，乘客人臉信息僅在獲得乘客授權的前提下才可獲取，且乘客可隨時關閉人臉乘車功能。人臉識別系統設計採用雙目紅外活體檢測技術，有效避免偽造人臉、照片等盜刷、代刷行為。