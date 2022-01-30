北京冬奧｜各國人員陸續抵達　專家：未來幾天新冠病例或達到峰值

北京冬奧即將於2月4日登場之際，北京新增多宗新冠肺炎本土確診病例，入境涉奧人員複檢也出現多宗陽性。有專家表示，閉環內防疫措施運轉順利，能有效確保涉奧人員和中國公眾安全。



據新華社1月29日報道，在29日舉行的北京冬奧會疫情防控媒體吹風會上，北京冬奧會醫療小組首席專家麥克洛斯基（Brian McCioskey）在回應記者相關問詢時做出上述表態。

麥克洛斯基說：「截至目前，閉環內所有防疫措施運轉順利，我們完全可以信賴它。我相信，對於涉奧人員和中國公眾來說，北京冬奧會會是一個安全的賽事。」

當有記者問到「是否會出現閉環內外疫情滲透」時，麥克洛斯基表示，東京奧運會就採取了類似的閉環管理政策，從最終效果看，並未出現閉環內外交叉傳播，影響日本民眾的情況。麥克洛斯說：「正是有這一經驗，我們可以滿懷信心地認為，現在的閉環管理政策能有效運轉，只要嚴格執行，就能防止疫情滲透。」

對於運動員入境，麥克洛斯基說：「我們採取的是『三層』篩查政策，分別對應：出發前、抵達機場時、進入閉環後，在每一層級檢測時，都有可能識別出一些新病例，這是一些人可能在潛伏期（的緣故），但如果出發前被檢測出陽性，則會禁止進入中國參賽。」

麥克洛斯基表示，隨着抵達中國的各代表隊人數持續增加，未來幾天檢測出陽性的病例數可能達到峰值。

此外，北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春也表示，隨着涉奧人員入境人數的增加，相關陽性病例增多，是意料之中、提前預估到的。