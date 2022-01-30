北京冬奧｜比賽場館「小綠箱」　僅用水和空氣就可殺滅新冠病毒？

尚有5天就是北京冬奧開幕，除了選手入住的冬奧村有「黑科技」，比賽場館亦有一個隨處可見的「小綠箱」。到底它有什麼作用呢？



「小綠箱」是由中國電科研發並推出的空氣消毒機，利用活性複合粒子的空氣消毒技術，將大自然環境產生的複雜粒子釋放到空氣中產生系列鍊式反應，達到殺菌、消毒、清除有害氣體等功效。

據介紹，「小綠箱」可高效消殺空氣和物表上包括冠狀病毒、甲型流感病毒H1N1、腸道病毒EV71（手足口病毒）、大腸桿菌等10種以上病毒和細菌，特別是對物體表面的新冠病毒，其較短時間殺滅率高達99.99%。

「小綠箱」對物體表面的新冠病毒殺滅率高達99.99%。（微信＠國資小新）

值得一提的是，「小綠箱」僅以水和空氣為原料，就可以不斷產生活性複合粒子，消滅空氣和物體表面的細菌、病毒等有害物質，創造無毒無菌的環境。

與化學試劑、紫外燈照射、靜電吸附/過濾、負離子等傳統消毒殺菌的產品相比，「小綠箱」無疑是更高效、更安全、更穩定，其主動釋放出的自然超粒子可快速覆蓋整個空間，對人體無毒無害，滅殺病毒細菌時間更短，且比負離子穩定性高10倍。

目前，「小綠箱」廣泛應用於與冬奧會相關的醫院、機場、海關、出入境邊防檢查站等地。同時，中國電科亦提供超過10萬部空氣消毒機產品，在北京、重慶等地的政務大廳、醫院、核酸採集地點、車站、機場、高鐵站等人流密集場所應用。