新冠肺炎｜內地增40宗本土確診杭州佔24　當地逾3萬人遭集中隔離

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（30日）內地新增本土確診病例40宗，新增本土無症狀感染者4宗。



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新增本土確診病例方面，浙江24宗，均在杭州市；天津11宗，其中河北區8宗、濱海新區3宗；北京3宗，其中豐台區2宗、朝陽區1宗；黑龍江1宗，在牡丹江市；河南1宗，在汝州市；含1宗由無症狀感染者轉為確診病例（在河南）。

新增本土無症狀感染者方面，4宗均在黑龍江齊齊哈爾市。

在重災區杭州市，新增的24宗本土確診病例均為集中隔離點發現，杭州本輪疫情已累計報告本土確診病例83宗。

杭州市目前已劃定63個「三區」，其中封控區10平方公里、1萬人，管控區45平方公里、約14萬人，防範區360平方公里、27.8萬人。封控區足不出戶，生活保障物資送貨上門；管控區只進不出，不出小區，除核酸檢測需要下樓外，也參照封控區管理；防範區非必要不離區，嚴格限制人群聚集；「三區」內非生活必需的公共場所全部停業。目前集中隔離人員已超過3萬人。

杭州將兩個屋苑內合共近萬名居民，統一轉移至集中隔離點：

天津疫情降温，當地宣布非涉疫地區人員持有天津健康碼「綠碼」和48小時內核酸陰性證明，可正常離津，不需開具證明。