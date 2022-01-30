杭州爆疫市民被送到千島湖度假酒店免費隔離　有幸運兒住總統套房

浙江杭州近日爆發本土疫情，當局出動數百輛大巴，通宵達旦將兩個屋苑內合共近萬名居民，統一轉移至集中隔離點。

隔離本是痛苦的事，不過令人意想不到的是，不少居民竟然被安排到千島湖的各種度假酒店隔離，享受豪華生活，更有幸運兒住上總統套房。居民紛紛表示，「分明是在度假，隔離完了都不想回家」。



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杭州本次疫情的首宗Omicron個案是在1月26日凌晨被發現，發現病例後濱江區隨即將涉及的兩個屋苑調整為封控區。由於密切接觸者、次密切接觸者比較多，加上屋苑內商鋪、住宅業態復雜，遂決定將所有人統一轉移至集中隔離點。封控區內95幢居民樓，涉及2662戶共9322人，已全部在上周五（28日）轉運。

內媒《上游新聞》報道指，當中有不少群眾被送到千島湖景區酒店隔離。在千島湖開元曼居酒店隔離的一名市民表示，「隔離居住的酒店距離杭州100多公里，房間窗外就是千島湖，住了兩天，每天起床的第一件事就是看風景，感覺像在度假」。

據另外一名隔離市民發布的影片，可見該房間是一間漂亮的湖景房，窗外視野開闊，千島湖就在眼前。該名隔離市民說：「在這裡可能要隔離14+7天，每天都有工作人員把盒飯送到門口。」從他發來的照片看到，飯盒有兩葷兩素，每天的菜式沒有重複。

一名在千島湖皇冠假日酒店隔離的市民則說：「這哪裡是在隔離，分明是在度假，隔離完了都不想回家。」該市民的隔離房間布置豪華，陽台更有超大浴缸。該市民說：「隔離費用是政府出錢，一日三餐非常豐盛，比平日自己點外賣好多了。」

當地將兩個屋苑內合共近萬名居民，統一轉移至集中隔離點：

此外，內地網上更流傳一張微信朋友圈的截屏照片，該網友寫道「分配的總統湖景套房加大陽台，假期14天」，位置則標注在千島湖皇冠假日酒店。

千島湖皇冠假日酒店的工作人員回應稱：「酒店確實有總統套房，房間安排有專人負責，自己並不清楚。」