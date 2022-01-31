Omicron｜內地科研團隊：或起源於老鼠再傳給人類　要防動物傳人

變種病毒Omicron在全球肆虐，內地有科研團隊近日在權威科學期刊《生物安全與生物安保雜誌》（Journal of Biosafety and Biosecurity）發表有關Omicron起源的研究論文， 指出Omicron或起源於老鼠，在鼠宿主中進化後重新回傳給人類。



內媒《澎湃新聞》1月30日報道指，該論文由中國疾病預防控制中心徐建國院士團隊和南開大學公共衛生與健康研究院孫亞民教授團隊撰寫。

內地科研團隊發表有關Omicron起源的研究論文， 指出Omicron或起源於老鼠，在鼠宿主中進化後重新回傳給人類。（《澎湃新聞》）

研究發現，Omicron不是從Delta進化而來，而是形成了單系群譜。種種跡象表明，Omicron可能在非人類的物種中悄然進化和演變。研究團隊通過對鼠適應性毒株和Omicron突變譜的對比後發現，Omicron或起源於老鼠，在鼠宿主中進化後重新回傳給人類。

對於有意見指Omicron是在一個免疫功能缺陷的個體中進化而來，例如長期接受化療的患者或愛滋病病人，孫亞民回應稱，如果一個病毒在一個人的體內長期進化，根據病毒的特性，會更傾向於朝著有利於複製和生存的方向進化，而不會朝著具有更強傳播力的方向去演變。

孫亞民又表示，動物強大的繁衍能力很適應病毒的進化，通過跟人類的接觸，病毒來回「溢出」，會進一步加劇新冠病毒的多樣性和難以預測性。未來不僅要防止新冠病毒人傳人、物傳人，更要防動物傳人。

此外，對於未來在防疫上該如何處理活體動物與人的關係方面，孫亞民表示，一旦發生「動物傳人」的情況，第一反應不應該是直接大規模捕殺，而是要學會更好地去處理動物，特別是寵物與人的關係。其實動物感染分幾個層次和階段，絕大多數的動物身上都帶有多種病毒，可以用技術手段檢測出來，但並不一定具備將病毒傳染給人的能力。