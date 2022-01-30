Omicron｜中國團隊研究《自然》刊出　打三劑科興有望降重症風險

變種病毒Omicron 在全球肆虐，在多個國家大規模接種的滅活疫苗是否對其有保護作用成為焦點之一。

1月28日，由中科院生物物理所等多間研究機構聯合完成的一項研究，在英國科學權威期刊《自然》（Nature）發表。研究指出，科興的滅活疫苗對變種病毒引起的嚴重疾病和死亡有效，但病毒突變導致免疫力下降和大規模突破性的感染，需要接種第三劑疫苗甚至研發新疫苗。



1月28日，相關研究在《自然》期刊發表。（Nature）

研究團隊系統分析了科興滅活疫苗（CoronaVac）接種者血清中的存量中和抗體滴度，和記憶B淋巴細胞抗體譜系。本研究採集了60名接種過兩劑次（0、1月程序），和60名接種過三劑次（0、1、7月程序）滅活疫苗志願者的血清，通過新冠活病毒中和實驗評估其對原始毒株和Omicron的中和效價。志願者在研究前均未感染新冠病毒，研究使用了最後一次疫苗接種後4周收集的血液樣本。

數據顯示，接種兩劑和三劑滅活疫苗的志願者，對Omicron中和抗體的血清轉換率分別為3.3% 和95% ，表明接種加強針有助於提升血清中的存量中和抗體。接種三劑滅活疫苗後，志願者血樣中針對Omicron的中和抗體的平均滴度為15.4，比原始毒株的中和抗體降低16.5倍。

在兩劑接種組中，原始毒株的中和抗體為33.5，Delta僅有6.6、降低5.1倍，而志願者中沒有樣本對Omicron的中和抗體滴度大於8。

Omicron的進化和中和特性。（Nature）

研究結果表明，接種2劑滅活疫苗對變種病毒株的中和能力較差，接種第3針滅活疫苗可提升體內的中和抗體滴度，增強對變種病毒的中和廣度，但對Omicron的中和抗體滴度仍較低。同時，前期在巴西、智利等國家的數據表明，接種兩劑滅活疫苗對Delta的重症保護效率超過80%。因此，接種三劑滅活疫苗有望對Omicron提供有效的重症保護。

研究團隊認為，接種三劑疫苗方案在目前的大流行下是合理。同時，識別和鑑定同一區域抗原表位的抗體進行分類，不同類別的抗體可組成雞尾酒療法，用於預防及治療當今流行病毒株及未來可能出現的新毒株，或有助於開發對乙型冠狀病毒支系B的通用疫苗策略。