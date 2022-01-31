杭州連夜撤離近萬名居民集中隔離　政府安排欠妥恐存交叉感染風險

浙江杭州市疫情持續升溫。1月28日，被列入封控區內近萬名居民連夜被接走集中隔離，但因政府準備不足、安排不周出現混亂，甚至有人質疑大批居民被集中撤離，存在交叉感染的風險。



杭州市政府公布，濱江區長江小區和長江西苑所涉及的確診病例、密接及次密接人員相對較多，商舖、住宅等業態較為複雜，因此將有關區域的人員統一轉送至集中隔離點。通報稱，封控區內共有95幢居民樓，共2662戶，9322人。

居住於長江小區的居民稱，政府派出逾400輛大客車接走所有居民，無論是初生嬰兒，還是患病的長者都要隔離，「坐輪椅推着的也得拉走。不可能讓一大家子都住一起的，過年肯定回不去了。就把我們拉來了，一天就這樣待着悶，沒事幹，我們現在主要是保命了」。

有居民透露，濱江區的人眾每天都要做核酸檢測，酒店也被徵用給做核酸的醫務人員，除了上述兩個小區的居民要集中隔離，密切接觸者也全部被接走，附近小區只進不出。然而，政府前期準備工作不足，導致撤離過程混亂，大批居民在外淋雨吹風1、2個小時後才上車，「一車人在密閉空間裡待了一個多小時，車一動也不動」，不少人更擔心會有傳染風險。

有居民在朋友圈發文稱，1月28日下午5時接到通知要集中隔離，當晚8時有工作人員上門調查，直至晚上11時半才出發，一眾居民包括長者、小孩等在大雨中排隊超過1小時，上車後卻被告知沒有酒店可以入住隔離，「整整26輛車被滯留，缺650個房間」。

29日凌晨一時半，不少長者、小孩因車廂空氣不流通而不適嘔吐，「還得戴着口罩怕傳染。鞋子褲子處套全是濕的。請問做這種決定的時候，為什麼不事先確定好房間數量和酒店對接好？群裏有的人三個小時才到酒店，有的到了酒店對方不接收弄到報警」。

1月29日，浙江省疫情發布會通報，杭州本次疫情主要集中在濱江區，呈現點狀散發和局部聚集性。杭州市衛健委公布，昨日（30日）新增24宗確診病例，均為集中隔離點發現，杭州本輪疫情已累計報告本土確診病例83宗。

目前，杭州市已劃定63個「三區」，其中封控區10平方公里、1萬人，管控區45平方公里、約14萬人，防範區360平方公里、27.8萬人。