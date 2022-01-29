新冠肺炎｜官方：不得隨意禁外地人返鄉過年　杭州不限制正常出行

新冠疫情持續下，令內地民眾返鄉的問題受到關注，河南一縣長早前更說出「惡意返鄉論」，引發廣泛爭議。在周六（29日）國務院聯防聯控機制新聞發布會上，當局就此明確，不得隨意禁止外地群眾返鄉過年。同日，在爆發新一輪本土疫情的浙江杭州，官方提倡留杭過年、非必要不外出，但不限制正常的出行。



國家衛健委新聞發言人米鋒表示，近期一些民眾返鄉受阻，國務院聯防聯控機制綜合組作核實並及時反饋地方要求立即整改，惟個別地方仍存在不允許低風險地區群眾返鄉、強制要求返鄉群眾自費集中隔離、隨意延長集中隔離和居家健康監測時長等情形。對此，國務院聯防聯控機制綜合組對執行防疫政策再次提出明確要求，概括起來就是「五個不得」。

「五個不得」包括不得隨意禁止外地群眾返鄉過年；不得隨意擴大限制出行範圍；不得將限制出行的範圍，由中、高風險地區擴大到所在地市及全省；不得對低風險地區返鄉群眾採取強制勸返、集中隔離等措施；不得隨意延長集中隔離觀察和居家健康監測期限。

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河南省周口市鄲城縣縣長董鴻的「惡意返鄉論」惹議。（影片截圖）

米鋒續介紹，國家衛生健康委官網首頁設置了公眾留言板「春節返鄉路」，民眾返鄉途中遇到「層層加碼」等問題可在此反映，當局將認真核實、督促整改；又強調各地要加強應急值守、快速反應，既要科學精準落實防疫措施，又要對群眾飽含溫情，解決實際困難，堅決防止簡單化、一刀切，讓民眾度過一個健康、歡樂、祥和的春節。

另一方面，針對離開杭州回鄉過年或外地回杭過年防控政策規定問題，浙江省新冠疫情防控工作領導小組辦公室副主任、省衛生健康委副主任夏時暢在省疫情防控工作新聞發布會上表示，總體提倡留杭過年，非必要不外出，盡量減少人員流動；但並不限制正常的出行，尤其是低風險地區之間的人員流動，做到安全有序流動。

按規定，中高風險地區人員不離開杭州，封控區、管控區和防範區人員的管理按照屬地疫情指揮部的相關公告要求嚴格執行。非上述地區人員提倡留杭過年，離杭需關注目的地的相關防疫政策，提前做好核酸檢測、健康監測等準備。中高風險地區所在縣（市、區）的人員非必要不來杭，確需來杭的需持48小時內核酸檢測陰性證明，並根據當地最新公告的政策執行。