內地電影春節檔票房可望達85億元超去年　《長津湖》續集成大贏家

內地在2022年春節檔期共有8部電影上映，數量上較去年多出一部，其中包括有重頭戲《長津湖之水門橋》，是《長津湖》的續集。

《長津湖之水門橋》無疑將會成為2022年春節檔期的大嬴家，其票房至今已達8.64億元（人民幣．下同），打破中國影史春節檔戰爭題材影片票房等多項紀錄。



據「貓眼專業版」數據顯示，截至年初二（2日）早上8時，2022年春節檔期總票房已經突破20億元。除了《長津湖之水門橋》之外，還有4部電影票房成功衝破億元大關，分別是《這個殺手不太冷靜》（2.98億元）、《四海》（2.95億元）、《奇跡．笨小孩》（2.5億元）、《熊出沒．重返地球》（1.72億元）。

《長津湖》的續集《長津湖之水門橋》將成為2022年春節檔期的大嬴家。（視覺中國）

內地媒體指出，不少機構都對2022年春節檔期有樂觀判斷，預計將有超過80億元以上的票房容量。其中券商國泰君安證券預計，隨著中國電影院的基礎設施建設日趨完備，電影銀幕數量更已突破8萬塊，基於單塊銀幕產出推算，2022年春節檔總票房有望達85億元。

萬聯證券的分析師更認為，自2021年以來，內地每個假期檔期都能夠創下史上最好，而作為每年最重磅檔期，春節檔的票房更是連續多年走高，不斷刷新紀錄。在多部重點電影帶領下，2022年春節檔期有望超越2021年，成為最強春節檔期。