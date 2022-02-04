北京冬奧｜開幕式在即　總導演張藝謀：要集中表現中國現代和未來

北京冬奧即將今天（4日）晚上開幕，開幕式總導演張藝謀接受訪問，介紹籌備情況。

張藝謀表示，經過一次次的綵排，目前開幕式的效果已達到預設目標。他又稱，北京冬奧開幕式從創作開始，就明確要集中表現中國的現代和未來。



北京冬奧即將今天晚上開幕。（視覺中國）

張藝謀稱，2008年北京奧運開幕式獲得世界的認可，展現中國五千年的璀璨文明。但北京冬奧開幕式就不要太多地表現古代文化，「可以不可以展望一下現代和未來，可以不可以集中表現新時期，表現現代的中國人的這種精氣神、這種價值觀，能不能它的手法或者視覺效果也偏一點現當代，就是我在想我能不能讓它非常有現代藝術的感覺，能不能時尚化，年輕一點，有活力，能不能有科技含量，但是又不炫技，又特別好看等等。」

張藝謀在談到北京冬奧開幕式相比較北京奧運開幕式，最大的進步、突破時，他認為當年是今天創新的基礎，有了北京奧運開幕式後，今天才可以，可能放下一些東西，重新認知自己，重新看世界，可能更輕松，更自信。

張藝謀指，北京冬奧會開幕式的每一分鐘，實際上都寫滿中國文化，整體的創意和創新，體現的都是中國人的價值觀念和哲學思想，是更深層次的文化自信，「不僅僅只是紅燈籠，僅僅只是紅綢帶等等，不完全是這樣的一個表像的，是深層次的。中國人的價值觀，中國人的美學觀，中國人的世界觀，中國人的生命觀、自然觀都在當中了。」