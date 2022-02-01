北京冬奧｜開幕式門票亮相　電子票創六項紀錄團隊是「航天人」?

距離2月4日的北京冬奧開幕式只剩下3天，日前北京冬奧開幕式的門票終於亮相，粉紅色的票上面印有金色「開幕式」的字樣和雪花。受疫情影響，北京冬奧會門票將不對一般民眾公開出售。



此外，應用於2008年北京奧運會的電子票證查驗系統過去曾創下六項紀錄，今年該團隊再次負責2022年北京冬奧的電子票系統。據了解，該團隊是由40名中國航天科工二院七〇六所成員組成。



1月17日北京冬奧組委會宣布，受新冠肺炎疫情影響，即將舉行的北京冬奧會門票將不再對一般民眾公開出售。開幕式的門票，目前只有少部分國際奧會認可的國際大型通訊社如《新華社》率先取得。亮相的門票是粉紅色，上面有金色的字體和大片閃亮的銀色雪花。

北京冬奧開幕式門票亮相。（新華社）

據了解，2022年北京冬奧開幕式將在晚間8時舉行，預計10時結束。開幕式正式開始前30分鐘，將有廣場舞暖場。開幕式總導演張藝謀透露，相比2008年北京奧運會開幕式，2022年北京冬奧會開幕式時長比較緊湊，預計不超過100分鐘，目標是「簡約且精彩」，此次開幕式參加文藝演出的演員大概不到3,000人。

電子票證系統幕後團隊是40個「航天人」

在2008年北京奧運就負責電子票證系統的團隊，是由40名中國航天科工二院七〇六所成員組成。今年同樣負責2022年北京冬奧會的電子票證系統，是名副其實的「雙奧團隊」。

據了解，他們的電子票證系統在2008年北京奧運會創下六個第一，包括第一次大規模使用電子晶元部署查驗系統；第一次在奧運門票和證件中嵌入電子晶元，解決歷屆奧運會上假票難題；第一次成功地在奧運會、殘奧會開閉幕式實行實名制。

第一次成功實現在十分之一秒內驗出票的真偽；第一次實現了對入場信息的實時監控；第一次成功實現了掛失門票和證件的自動查驗和實時控制，確保人、證、票相符，保證奧運場館安全。

2008年北京奧運會主會場門票查驗，該系統為中國航天科工二院七〇六所成員負責。（經濟日報）

2008年，身為中國航天科工二院七〇六所成員的劉磊是負責研製電子票證系統查驗進場觀眾門票。2021年，劉磊則成為北京冬奧會火炬傳遞電子票證系統開發團隊的一員，14年過去，他從軟體工程領域的初學者，一躍成為可以主導軟體開發過程的團隊技術負責人。

劉磊透露，自己14年間從未停止過學習，尤其是近幾年接手電子票證系統後，他更拚命地投入自己熱愛的事業，由於曾經使用過該票證系統，所以他常常從使用者的角度去思考用戶體驗，深知系統的不足。

此次，2022北京冬奧，系統也將更加升級，過去在數據標準化處理以及證件製作好後的人員與晶元關聯環節，需要投入大量的人工與時間。劉磊通過在軟體中添加輔助處理程序，解決了這一問題，大量縮減人力投入的同時，提升製作效率。