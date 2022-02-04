新冠肺炎｜14天內累計16個省區市發現本土病例　遍及北京廣東等地

官方傳媒報道，截至2月3日，全國14天之內有本土新冠病例報告省區市為北京、廣東、貴州、河北、河南、黑龍江、遼寧、山東、山西、陝西、上海、天津、新疆、雲南、浙江、新疆兵團。

報道指出，農曆新年期間人口流動密集，多地疫情正進入攻堅期。



其中較為嚴重的浙江杭州，截至2月2日傍晚6時，本輪疫情累計報告112宗確診病例，其中普通型3宗，輕型109宗。杭州官方指出，近幾天該市新增病例都是從集中隔離點檢測發現，社會面陽性患者零新增。可以判斷，杭州社會面風險基本排除，總體風險可控。

在首都北京，雖然現時仍有4個高風險地區，但據北京市委宣傳部副部長、市政府新聞發言人徐和建指出，當前北京疫情防控形勢總體可控，趨穩向好，「北京是安全的。」在1月15日至2月2日，北京市累計報告115宗本土病毒感染者。其中，Omicron關聯疫情累計報告有6宗，均為確診病例，均為輕型，已連續10天無新增感染者報告。

至於與香港一河之隔的深圳，當地新一輪疫情反覆，同時廣東多地本土疫情均與深圳有關聯。例如2月2日新增的4宗病例，與此前病例均屬同一條傳播鏈，彼此關聯，傳播鏈清晰。梅州市、惠州市、河源市在2月1日報告的本土確診病例，亦是深圳通報病例的密切接觸者。