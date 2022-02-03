杭州疫情｜本土Omicron最初來自進口物傳人　傳播極強有病例1傳22

浙江杭州是內地新一輪新冠肺炎疫情反彈的重災區，並旦涉及變種病毒Omicron（奧密克戎）。

不過，當地近日傳來好消息，在周三僅新增1宗本土確診病例，為集中隔離點發現，是自1月26日以來最少的一天。



據介紹，杭州新一輪疫情已累計報告有112宗本土確診病例。內地傳媒指出，Omicron的傳播能力極強，能迅速產生多代傳播。其中病例29至今已密切接觸傳播其他22宗病例，並且其自身是受感染自病例27及病例28處，後者為此前確診病例的密切接觸者。同時，被病例29密切接觸感染的病例80、81、93，亦已密切接觸傳播病例104等多人。

杭州的新一輪本土疫情涉及變種病毒Omicron，其傳播能力極強，能迅速產生多代傳播，有病例1傳22。（視覺中國）

但好消息是，新一輪疫情傳播鏈比較清晰，首宗病例來自位於杭州濱江區的慧而特（中國）餐飲設備有限公司，病毒來自進口咖啡機的機芯，其後產生人傳人。浙江省疾控中心副主任樓曉明此前亦提到，目前流行病學調查分析，初步判定由物傳到人，再由人的具體活動傳播。

目前杭州已劃定一個中風險地區和一個高風險地區，對於往後的疫情防控，浙江省衛健委副主任夏時暢就表示，企業年會、婚宴等人群聚集性活動給疫情傳播帶來一定的放大效應，能否迅速清除家庭和社區傳播風險，是目前防控工作面臨的最大挑戰，也是阻斷疫情傳播的工作重點。