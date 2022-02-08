廣西疫情｜增64宗本土病例　德保縣「不進不出」鄰近兩地全城紅燈

內地再有地方出現新冠肺炎疫情反彈，廣西在周一（7日）新增64宗本土確診病例、2宗本土無症狀感染者。

在「重災區」德保縣，鑑於當前嚴峻的疫情形勢，該縣自周一起實施「不進不出」措施，所有人實行居家隔離管理。

與此同時，鄰居的隆林縣、靖西市，亦先後宣布全城路口交通訊號燈調成紅燈，自駕車輛出行一律視為衝紅燈。



據通報，廣西現有108宗本土確診病例、4宗本土無症狀感染者，以及97宗境外輸入確診病例、155宗境外輸入無症狀感染者。德保縣新冠肺炎疫情防控工作領導小組指揮部的通告指，德保縣全域執行「不進不出」措施，各鄉鎮村社區之間執行「不進不出」措施，內部嚴格管控，人員、車輛非必要不流動，禁止人員聚集活動，要設卡點管控。德保縣各高速路口暫時關閉，公路客運暫時停運，私家車輛暫停跨區域通行。

德保縣自周一起實施「不進不出」措施，所有人實行居家隔離管理。（視覺中國）

德保縣並表明，要加強疫情防控期間「網格化管理、小單元作戰」的防控措施，對全縣實行居家隔離管理，除保供應的商場超市、農貿市場、醫院、藥店等外，其他經營場所一律關閉。違反規定擅自開門營業的堅決給予關停，擅自外出、聚集等違反居家隔離管理規定的人員，將按有關規定進行處罰。

另一方面，廣西百色市市場監督管理局同時亦發布通告，要求各商場、超市、農貿市場、電子商務平台經營者不得隨意漲價，不得相互串通、操縱市場價格、囤積居奇、哄抬物價，以及散布漲價謠言等來謀取非法利益。

據介紹，百色市位於廣西西部，地處滇黔桂三省（區）交界，南與越南接壤，是廣西面積最大的地級市。當地新一輪疫情的首宗病例是2月4日發現，德保縣在對返鄉人員的新冠病毒核酸檢測中，發現一名陽性人員，其是從深圳市寶安區石岩街道的返鄉人員。

內地傳媒指出，百色市的淨流出人口高達65.83萬人，除了流向自治區首府外，也有不少流入到周邊城市以及東部的珠三角等地。在2月5日之前數天，流出人口去向的前10個城市，主要集中在南寧以及周邊城市。在2月5日及之後，返鄉過節人員開始密集返回工作崗位，因此流出人口中去向前10個城市，除了南寧和周邊城市外，東部沿海經濟發達的珠三角地區也是重點。