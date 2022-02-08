江蘇被鎖八孩母與26年前失蹤四川女孩相似　家屬要求重新驗DNA

「江蘇徐州豐縣八孩母親」楊某俠被用鐵鍊拴破屋一事備受內地輿論關注，有網民稱楊某俠與在1996年失蹤的四川女孩李瑩容貌接近，懷疑楊某俠的真正身份正是李瑩。

李瑩的母親表示，她從警方獲悉，李瑩的DNA與楊某俠並不匹配。李瑩的叔叔李大成則向公安部刑事偵查局打擊拐賣婦女兒童犯罪辦公室遞交申請書，要求重新檢驗DNA。



據早前報道，有微博用戶發文稱，楊某俠與其叔叔家1996年失蹤的12歲女兒李瑩容貌接近，「她的爸爸因為思女成疾已經去世了」。同時這位網民也上傳了當時失蹤女孩李瑩的家人發布的尋親消息和照片。

尋親登記信息顯示，李瑩1984年出生，1996年失蹤，當時正在四川南充讀小六，上學之後沒再回來。失蹤人特徵描述為「單眼皮，鼻子有點塌，嘴角有一小痣」。有網民們將李瑩和楊某俠兩個人的照片進行放大仔細比對，認為「長得也太像了」，最巧合的是兩人嘴角都有一個痣，鼻子幾乎也一模一樣。

內媒《澎湃新聞》7日報道指，李瑩的媽媽表示，他們此前已經與江蘇當地警方取得聯繫，開展過DNA比對工作。1月29日從警方獲悉，李瑩的DNA與楊某俠並不匹配，目前仍未尋找到與李瑩相似的DNA。

李瑩的叔叔李大成向公安部刑事偵查局打擊拐賣婦女兒童犯罪辦公室遞交申請書，要求重新採集李瑩家屬及楊某俠的DNA。（鄧飛@微博）

長期關注內地人口拐賣情況的前調查記者鄧飛今日（8日）於微博表示，李瑩的叔叔李大成向公安部刑事偵查局打擊拐賣婦女兒童犯罪辦公室遞交申請書，要求重新採集李瑩家屬及楊某俠的DNA，由第三方比對並公布結果。

鄧飛指，李大成在申請書裡表示，李瑩失蹤對其家庭造成巨大傷害，並認為楊某俠極有可能就是李瑩。

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此外，徐州7日晚間發通報指稱，楊某俠原名為小花梅，是雲南省福貢縣亞谷村人。據小花梅的親屬和同村村民回憶，小花梅1994年嫁至雲南省保山市，1996年離婚後回到亞谷村，當時已表現出言語行為異常。

據小花梅親屬反映，小花梅媽媽當時委託同村人將小花梅帶到江蘇治病，「順便找人嫁了」。兩人從雲南省昆明市乘火車到達江蘇省東海縣後小花梅走失，當時未報警，也未告知小花梅家人，目前小花梅的父母已不在人世。而公安機關已對將小花梅栓在破屋的丈夫董某民是否涉嫌違法犯罪開展調查。