官方指江蘇八孩母是雲南人　否認拐賣稱「被帶來治病順便找人嫁」

2月7日徐州在晚間11時針對近日內地輿論關注的「江蘇徐州豐縣八孩母親」被用鐵鍊拴破屋一事發布官方通報。該通報確認八孩母親楊某俠的身分。據了解，該女子本名小花梅，1994年曾嫁至雲南省保山市，1996年離婚後回到亞谷村，當時已表現出言語行為異常。



據小花梅親屬反映，小花梅媽媽委託同村人將小花梅帶到江蘇治病，「順便找人嫁了」。兩人從雲南省昆明市乘火車到達江蘇省東海縣後小花梅走失，當時未報警，也未告知小花梅家人，目前小花梅的父母已不在人世。而公安機關已對將小花梅栓在破屋的丈夫董某民是否涉嫌違法犯罪開展調查。



徐州市通報指出，警方調查確定八孩母親楊某俠原名為小花梅（父母已故），是雲南省福貢縣亞谷村人。據小花梅的親屬和同村村民回憶，小花梅1994年嫁至雲南省保山市，1996年離婚後回到亞谷村，當時已表現出言語行為異常。

據小花梅親屬反映，同村的桑某某（女，當時已嫁至江蘇省東海縣）將小花梅帶至江蘇治病。目前，豐縣警方已找到桑某某瞭解情況，桑某某稱，當年她是受小花梅母親所托，帶小花梅到江蘇治病並找個好人家嫁了，兩人從雲南省昆明市乘火車到達江蘇省東海縣後小花梅走失，當時未報警，也未告知小花梅家人。

此前，豐縣縣委宣傳部在第一次通報中稱，楊某俠（本名小花梅）1998年8月與豐縣歡口鎮董某民領證結婚，稱她是本地人且不存在拐賣行為，指楊某俠患有精神疾病，已對其進行救治，說法引發網民質疑，其後豐縣官方又改口稱楊某俠流浪時被董某民收留，為防止其犯病時傷人，董某民使用鎖鏈約束，待其精神狀態穩定後便將鎖鏈拿下，董某民行為涉嫌違法，公安已對其開展調查。

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徐州最新的通報也指出，經南京醫科大學司法鑑定所DNA鑑定，八個孩子和董某民、楊某俠均符合生物學親子關係。公安機關已對董某民是否涉嫌違法犯罪開展調查，有關情況將適時公佈。後期將根據對董某民的調查處理情況，依法確定對其未成年子女的監護責任。

對於內地輿論盛傳的楊某俠牙齒遭拔光虐待和精神虐待等情況，徐州市聯合調查組組織市縣兩級醫療專家對楊某俠精神分裂症進行會診，並實施綜合治療，目前楊的精神狀況趨於穩定。入院檢查結果表明：楊某俠牙齒脫落因重症牙周病所致，其他健康指標正常。

徐州官方指出，1月28日以來，「豐縣生育八孩女子」引發社會廣泛關注。徐州市委市政府及豐縣縣委縣政府分別成立聯合調查組。目前，楊某俠的身份已經公安部門調查認定，有關部門對八個孩子與董某民、楊某俠的關系作出了鑑定。紀檢監察機關正在對此事中涉嫌失管失察失職瀆職等問題的有關人員進行調查。

不過該通報發出後，仍引發大量網民質疑和不滿。內地網民提到「為何三次官方通報版本都不一樣」「為何要選在深夜發文？」並指出官方通報細節有許多漏洞，例如「被帶到江蘇治病順便找個人嫁了」這個說詞明顯不合理，走失後同村友人也未通知家人也不符合常理。更有網民指出，若照時間推算，楊某俠生出孩子的時間仍未開放三胎，「怎麼可以生這麼多個？」

《環球時報》前總編輯胡錫進也在微博發文，提出疑問。包括第一、楊某俠與董某民結婚前就已經精神不正常，「當時程度如何，與她結婚合法嗎？致她8次懷孕生子，合法嗎？」第二、，同村桑某某帶小花梅（楊某俠）去江蘇看病、找個好人家嫁了，然後走失，桑某某也不通知小花梅家人也不報警，這是什麼性質？

此外，對於官方發布的通報版本不同的情況，胡錫進指出，紀檢監察機關正在對此事中涉嫌失管失察失職瀆職等問題的有關人員進行調查。徐州市的這一基本態度已經與豐縣最初對事件的陳述調子截然不同。胡錫進也提到，希望徐州市後續仍需有更多證據來給悲劇中的每個環節定性，確定當事人的法律責任。這肯定不是關於此事的最後一個通報。

胡錫進認為，這個案件進展「很大程度是互聯網輿論場推動的」，它再次證明，互聯網輿論場看著「亂哄哄」，其實它有大量正能量，並且已經是推動中國社會治理進步動力機制中不可或缺的一部分。他指出，這樣的輿論會伴隨摩擦，但最終留下的是一條條充滿積極意義的互動線索。