江蘇八孩母案｜三度通報自相矛盾　學者：官方調查結果難證其身份

2月7日晚間11時，徐州針對近日輿論關注的「江蘇徐州豐縣八孩母親」被用鐵鍊拴破屋一事，發布第三度官方通報稱，確認八孩母親楊某俠的身份，其本名小花梅，1994年曾嫁至雲南省保山市，1996年離婚後回到亞谷村，當時已表現出言語行為異常。

通報又指是小花梅的母親委託同村人將其帶到江蘇治病，「順便找人嫁了」，期間小花梅走失；目前小花梅的父母已不在人世。

不過與此前兩度通報相比，第三度通報再次「反轉」，令許多網民不買帳。他們指官方已在幾份通報中喪失了公信力，難以取信。



根據網民指出，三份通報的差異很明顯，在官方第一份通報中強調女子是本地人、正常結婚，第二份通報又改口稱其流浪被收養、民政辦未核實身份。第三份最新通報卻發現婚姻登記記載了其精神異常，以及該女性的籍貫，還精確到村，自相矛盾令人匪夷所思，而最新通報仍有許多問題未解。

有網民發出疑問，指新通報仍未述明涉事女子出生年月，離異的原因和前夫資料，以及精神異常的原因，也沒有解釋其如何走到董家，何時被何人遭鐵鏈鎖在破屋，為何缺失牙齒舌頭，如何在已經精神異常下非法辦理在豐縣戶口並領取結婚證，1998年與八孩父親結婚時是否已是成年人，是否受到超生處罰，如何申請到低保和政府補助等。

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官方指楊某俠是「小花梅」 學者：證據不足

針對通報中提到，調查組通過組織亞谷村村幹部及村民「比對照片、口音，確定」楊某俠原名為小花梅，中國政法大學熊達博士認為，此調查結果根本不足以證明楊某俠身份。

熊達說，三十年時間一個人的相貌已發生根本性的改變，三十年前的照片如何比對？現在楊某俠被打掉滿口牙齒，發音都是模糊的，如何比對口音？這樣比對出來的結果完全不可信。他又指，調查組稱「小花梅」父母已經去世，但若找其兄弟姐妹、父母的兄弟姐妹，以目前的DNA檢測技術，皆5能比對親緣關係，但警方並沒有這麼做。

針對調查組稱「楊某俠牙齒脫落因重症牙周病所致」，他認為，一個四十歲不到的人因牙周病導致滿口牙齒脫落實在難以置信，「到底是牙齒脫落導致牙周病，還是牙周病導致牙齒脫落？如果是牙周病，到底是啥病？發病原理是甚麼？」此外，楊某俠自己用方言說的「他們都是強姦犯」，調查組也沒有解釋。

另外，這份通報選擇在深夜11時發布時，就引起不少網民批評「小聰明」。而微博等平台就此事的言論管制，也引起民怨。例如許多人的帖文被刪除、屏蔽，而且事件「有熱度沒熱搜」，更傳出當地採取封村封路等管控手段，阻撓記者和旅客到訪。至於媒體集體失聲，則有網民是認為時逢冬奧，政治敏感度較高所致。