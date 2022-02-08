號稱最嚴苛核電技術審查　中國「華龍一號」通過英國通用設計審查

7日（周一），中國廣核集團發布消息稱，歷時五年，英國核監管辦公室（ONR）和環境署（EA）發布聯合聲明，確認中國自主三代核電技術「華龍一號」通過英國通用設計審查（GDA），並於當日為華龍一號頒發設計認可確認和設計可接受性聲明證書。



2021年，華龍一號海外首個反應堆巴基斯坦卡拉奇2號機組首次併網發電成功。（《科技日報》）

內媒《界面新聞》報道指，英國通用設計審查被稱為全球最為嚴苛的核電技術審查。通過英國通用設計審查，是華龍一號落地英國的技術前提，意味著華龍一號設計適合在英國部署。

2016年，中國廣核集團與法國電力集團、英國政府簽署了英國新建核電項目一攬子協議。根據協議，華龍一號在通過英國通用設計審查後，將用於該國布拉德韋爾B核電項目建設。該項目擬建兩台華龍一號機組，總裝機容量240萬千瓦，由英國EDF Energy公司和中國廣核集團分別持股66.5%和33.5%。

根據資料，華龍一號是中核集團和中國廣核集團研發設計的具有完全自主知識產權的三代壓水堆核電創新成果。每台華龍一號機組裝機容量可達120萬千瓦，年發電能力近100億度，能夠滿足中等發達國家100萬人口的年度生產和生活用電需求。相當於每年減少標準煤消耗312萬噸、減少二氧化碳排放816萬噸，相當於植樹造林7000多萬棵。

目前，華龍一號全球首堆福清5號機組、海外首堆巴基斯坦卡拉奇2號機組已經順利建成投產並運行；福清6號機組已併網發電。此外，華龍一號已經在福建漳州、海南昌江等地實現批量化建設。

本年2月1日，阿根廷核電公司與中核集團、中核集團中國中原、中國中原阿根廷分公司正式簽署阿根廷阿圖查三號核電站項目設計採購和施工合同，華龍一號將出口至阿根廷。