5名遊客不顧警告徒步西藏岡仁波齊峰　被困風雪近一天獲救2死3傷

農曆新年期間，有5名遊客不顧氣象部門的風雪預警，且無視當地警方、牧民的勸返，執意徒步西藏岡底斯山脈的第二高峰岡仁波齊峰，結果被困在海拔5630米的卓瑪拉山埡口。

經由當地政府組成118人救援隊伍的26小時搜救，5名遊客均被尋獲，但其中2人不幸遇難。

幸存者之一唐某在受訪時就強調自己並非領隊，此行是5個人一起下決定，都是自願前往，但他亦稱對今次事件感到非常痛心及愧疚。



據介紹，在1月30日，來自湖北、福建、雲南、四川、廣西臨時組成的5名游客，從拉薩出發，自駕前往普蘭縣。出發前，氣象部門曾發出風雪預警，驢友群內也有人發出「不建議前往」的勸阻，甚至在出發路上，當地人也指出此行危險，但5人並沒有放在心上。5人徒步上山，結果被困在卓瑪拉山埡口，該處位於岡仁波齊峰北側，海拔5700米左右，地勢險峻，常年積雪。

救援人員展開搜救，當時雪已及腰。（封面新聞）

在2月2日晚上8時48分，阿里地區接到求助警情後，立即組織救援隊伍，全力開展搜尋救援工作。惟由於夜間降雪不斷，氣溫驟降，積雪已達50厘米以上，部分路段積雪更達80厘米，大風天氣可見度不足5米，令搜救工作帶來極大困難。在極端惡劣的條件下，救援人員在翌日下午1時30分左右與被困者取得聯繫，確定具體被困地點。

在救援人員的幫助下，5名遊客中的劉某、黃某、唐某下撤至安全地區後被送到醫院，手腳凍傷。至於另外2人葉某、徐某則在下撤過程中失去生命體徵，不幸遇難。事後徐某表姐表示，事件存在很多疑點，包括唐某是否為花錢聘請的領隊等，還需要進一步調查，「我和小唐打了一次電話，他說他不是領隊，全程AA制，自己沒有收費。這些事情不能憑空猜測，要講證據，如果小唐真的是領隊，他應該主動承擔相應的責任。」

唐某就強調自己並非「領隊」，此行所有人來自全國各地，通過某社交平台相識，並在拉薩集合後一同出發。唐某並提到，他是在行程中負責開車以及相關費用的支出，車費油費都是自己墊付，並未提前收取任何費用。至於曾經在社交媒體賬號自稱是「自駕自由行領隊小唐」，唐某解釋只是出於炫耀心態，「我只是單純的喜歡旅游，之前一直做電子工程方面的工作，去年8月份辭職，開始通過網絡找到志同道合的人一起旅行。」