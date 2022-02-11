新冠肺炎｜內地昨增56宗本土確診　廣東再錄6宗香港輸入涉及3市

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，周四（10日）新增101宗確診個案，其中56宗屬本土個案，涉及3個省份。另外，廣東再錄得由香港輸入個案，涉及深圳、東莞、佛山3市。



本土個案方面，新增的56宗確診個案分別是廣西33宗，均在百色市；遼寧22宗，其中葫蘆島市21宗、瀋陽市1宗；貴州1宗，在銅仁市。

其中，廣西本輪疫情已累計通報220宗本土確診，包括百色市219宗、崇左市1宗；及2宗本土無症狀感染者，南寧市1宗、崇左市1宗。另外，遼寧葫蘆島市再現本土疫情，當局經基因對比顯示，葫蘆島市首發個案與綏芬河市早期個案高度同源，專家組初步分析，疫情或由外地返鄉人員輸入，經節假日期間同村居住或探親等活動引發。

無症狀感染者方面，新增66宗感染個案，其中5宗為本土感染，包括寧2宗，均在瀋陽市；黑龍江2宗，均在黑河市；江蘇1宗，在蘇州市。截至目前，尚有832宗（境外輸入746宗）無症狀感染者正接受醫學觀察。

此外，本港疫情持續嚴峻，廣東再錄得相關輸入個案。據廣東省衛健委消息，全省10日新增15宗境外輸入個案及24宗境外輸入無症狀感染者，其中6宗個案由香港輸入，分別包括深圳報告3宗確診、東莞報告1宗確診、佛山報告2宗無症狀感染者。