新冠肺炎｜內地研究：全球清零地區放寬人口流動將致200萬人死亡

內地科研人員最新的研究指，即使全球疫苗接種率達到95%，如果人員流動恢復到2019年的水平，所有新冠肺炎清零地區將在一年內出現超過2.34億的感染病例，其中將包括6400萬個有症狀感染病例和200萬個死亡病例。



路透社報道指，相關論文於上周五（4日）發表在中國疾病預防控制中心的周報上。研究人員表示，「人類應該繼續開發疫苗，並探索新的方法來提高疫苗的保護力，以便在全球範圍內消除新冠病毒」。

研究人員又表示，「控制新冠的關鍵在於開發和廣泛使用能更有效預防感染的疫苗」。對於新疫苗來說，有效防止感染比防止有症狀感染或死亡更重要。為了在恢復正常的人員流動後將新冠肺炎的發病率降低到流感的水平，疫苗抵禦感染的有效性需要提高到40%，對預防有症狀感染的效力則需要提高到90%。

研究人員是依據早前在英國和智利展開關於疫苗效力的研究，做出上述預測和建議。這些早前的研究發現，現有疫苗在避免人們受到感染、出現有症狀感染，以及死亡的基線效力（baseline efficacy）分別為30%、68.3%和86%。

此外，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友近日接受《環球時報》採訪時表示，「我們之前認為新冠可以通過疫苗得到基本控制，但現在看來，除了採取綜合措施，沒有簡單的方法來控制它」。