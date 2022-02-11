國產AG600完成首次試車　為全球最大水陸兩棲飛機

AG600「鯤龍」飛機是由中國航空工業集團下屬公司製造的大型水陸兩用飛機，據中航通飛華南飛機工業有限公司周四（10日）消息指，AG600-1003架機已於周二（8日）按1、2、3、4號發動機順序完成首次試車，系統狀態良好，參數指示正常。



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據介紹，1003架機於去年12月26日總裝下線，已先後完成航電、動力環控、操縱液壓等系統聯調聯試，並在試車前開展發動機燃油系統、液壓系統等相關功能檢查，完成發動機啟封和試車應急演練。在1003架機之後，今年還將有兩架AG600完成總裝工作，全部3架飛機將完成首次飛行試驗任務。

據悉，春節期間，多架AG600全狀態適航驗證機正在中國多地進行研製生產。AG600是目前世界在研最大的水陸兩棲飛機，以水陸兩用、裝載量大、航程遠、升限適中、速度範圍廣、超低空飛行性能好等諸多特點，適用於火情監測和森林滅火、海難搜索和救援、海洋權益維護、海洋環境監測和保護等用途，除此以外，還可用於海洋監測、海關緝私、環境和資源監測、航空運輸、航空遊覽和私人公務等方面。

美國東西方研究所高級研究員Franz Gady曾刊文指出，如果AG600飛機能達到其製造商所聲稱的「可在只有2.5米深的水面上起降」，它將是南沙群島的某些中國人造島礁進行補給的理想飛機，因為這些島礁都被淺水環繞」。