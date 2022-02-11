解答國家集中採購規則　醫保局副局長陳金甫：多元目標動態平衡

內地推行國家集中採購，使部分特定醫療器械及藥物得以大幅降價，惠及民生。

國家醫療保障局副局長陳金甫在周五（11日）的記者會解釋集採的規則制定方面主要考慮因素時，他稱集採是個大的制度創新，是系統集成的改革，不是單一目標，而是多元目標動態平衡。



陳金甫提到，第一在制度層面，必須堅持帶量采購，要保證質量，促進創新驅動，穩定供應，確保臨床使用，「這些無論是現在還是將來，都不能背離，尤其是帶量采購是制度的核心。」如果「跟價不跟量」，企業就不能以量搏價，就不可能實行有效的成本核算。

第二是在規則層面，是服務於制度層面，針對特定的品種以及競爭格局來設置競價規則，「我們不追求最低價，也堅決反對跑步競價，這樣就達不到多元動態目標平衡了。我們不是特別錨定國際最低價，因為中國正在走向共同富裕的道路，我們中國人也可以吃上好藥，醫保金也能負擔起這種價格合理的藥品。所以這個競爭規則的設計，實際上有它價格合理調整的機制，怎麼使市場發現價值，讓企業公平競價更加合理。」

陳金甫並提到，中成藥沒有一致性評價，但不代表質量保障，會按臨床、按醫院選擇產品，「就像我們投票一樣，大家投得多，就說明更加認可」。這些規則會使藥物更符合臨床需要、更促進企業競爭，促使價格合理回歸，確保達到制度效應。