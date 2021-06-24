第五批國家藥品集採平均降價56%　注射劑佔較多住院患者將得益

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-24 11:40

第五批國家藥品集中採購周三（23日）在上海正式開標，有201間企業共355個產品參與投標，其中148間企業共251個產品獲得擬中選資格，其中擬中選藥品平均降價56%。中選結果將於本月底正式公布，並於10月起降價。 據介紹，今次的藥品有高血壓、冠心病、糖尿病、抗過敏、抗感染、消化道疾病等常見病及慢性病用藥，亦有肺癌、乳腺癌、結直腸癌等重大疾病用藥。

上海市醫保局醫藥價格和招採處處長龔波在當天的申報信息公開大會上表示，相比與前四批集採，今次集採主要有三個特點，一是規模最大的一次，有62種藥品納入；二是按集採前價格計算，集採藥品涉及公立醫療機構採購金額550億元，創下歷次新高，按約定採購量計算，每年可節省255億元。三是擬中選的外資企業增加，有10間外資企業共11個產品擬中選，創歷史新高。

第五批國家藥品集中採購在上海正式開標。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，今次集採以注射劑佔比較高，涉及金額高達70%，引發關注。復旦大學公共衛生學院教授胡善聯在受訪時就指，此舉未來將對住院患者帶來很大利益。中國社科院衛生經濟學教授姚宇亦分析稱，由於注射劑主要是在醫院中使用，注射劑通過集採實現大幅降價後，將給公立醫院改革帶來更大空間。

就擬中選藥品降價幅度，龔波則稱在全部62種集採藥品中，新型口服抗凝血藥物「利伐沙班」（Rivaroxaban）競爭最為充分，有24間企業申報，最終實現大幅降價，最低中選價為0.18元（10mg品規）。此外，一些抗生素藥品也有實現大幅降價，比如常用的頭孢菌素（Cephalosporin），降價幅度達到75%。在重大疾病領域方面，患者亦能享受到醫藥費用減負，例如結腸癌治療藥物奧沙利鉑注射液（Oxaliplatin），價格從每支1760元下降到310.5元，按需要每兩星期注射一次計算，6個月治療方案可節約藥費5萬元左右。

奧沙利鉑注射液在今次國家藥品集中採購獲得降價，按需要每兩星期注射一次計算，6個月治療方案可節約藥費5萬元左右。（瑞得生健康網）

龔波表示，國家醫保局自成立以來，已先後舉辦五批國家藥品集採，共納入218種藥品，涉及金額2200億元，佔公立醫療機構全部化學藥品採購金額的30%。

至於外資企業增加一事，姚宇認為促進外資企業在集採中大幅降價的原因之一，就是國產仿製藥的強力競爭，國產仿製藥的效果得到了更多檢驗和認可。事實上，今年6月9日召開的集採中選藥品臨床療效和安全性真實世界研究課題成果新聞發布會，會上公布首批集採中選品種中14個仿製藥的研究結果，顯示其與原研藥在臨床效果和使用上無顯著差異。