內地影視剪輯成產業鏈暴利　行家月入五六萬：都忘了上班什麼感覺

短片二次創作侵權問題曾在內地被廣泛討論，去年12月，中國網絡視聽協會還發布《網絡短視頻內容審核標準細則》，規定不得未經授權自行剪切、改編電影、電視劇等各類視聽節目及片段。

不過據報道，新規發出後，粗暴的影視剪輯不但未就此消失，且影視作品搬運教學形成了一條完整的產業鏈；在流水線式創作中，侵權成本極低，收入也可觀，有博主透露自己從前工資3000元（人民幣．下同），做剪輯後最低月入則達5萬元。



央視報道稱，新規發布後仍有大量影視自媒體發布未經授權的片段，甚至有人專門教授如何搬運影片作品。時代財經亦指出，產業鏈覆蓋各個環節，包括素材下載、剪輯、文案、配音配樂、封面圖、運營、變現等。而在「零基礎入門」、「輕鬆月入X萬」的誘惑下，湧入行業的人源源不絕；很多博主會直接在一些短片平台主頁打出廣告「收徒」，因此即使從未接觸過影視剪輯的人也不難找到門路加入。

「胖胖」便是其中一名招收徒弟的博主，他表示學徒交錢報名入門後，老師會先教平台機制、如何上熱門之類，後期有了作品再會一對一指導，「只要上熱門了，就能給你變現資源讓你賺錢」。入行的成本並不高，以胖胖為例，課程學費原價998元，現減價至400至598元，「正常一個星期就能學會」。

「錢途」方面，在胖胖提供的賬號後台截圖中可見，兩個月前剛剛開通的賬號粉絲已達173.4萬，累計收益逾8萬元。他表示，以往上班每月僅3000元收入，但現時辭職全職做影片的他一個月最少能賺5、6萬元，且該收入在剪輯行業非常普遍，甚至更多，「我已經挺久沒上班了，都忘了上班是什麼感覺」。

影視劇剪輯最容易陷入版權爭議的是「X分鐘看電影」。（qq.com）

至於做影視剪輯的變現方式，則包括做任務、接推廣、收徒、直播收徒、直播帶貨、視頻帶貨等，當中收入最高的是直播收徒，胖胖表示，同行開一場直播就能收入過萬。

據了解，影視劇剪輯最容易陷入版權爭議的是取部分畫面配上文案解說，在幾分鐘內講完整個故事的「X分鐘看電影」，雖然不少剪輯從業者都意識到版權問題，但業內識僅停留在「上映中的電影不能剪」。胖胖就指：「港劇我們是有版權的，其他劇誰也沒有，不還是照樣做。」