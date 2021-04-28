5分鐘講電影吐槽短片「侵不侵權」　兩岸輿論反應大不同

撰文： 蔡苡柔 最後更新日期： 2021-04-28 13:40

「Ｘ分鐘帶你看完ＸＸ電影」、「一部顛覆你三觀的作品」這類電影解説和吐槽影片在抖音和B站都有粉絲，但日前中國大陸影片平台包括騰訊、愛奇藝和優酷等超過70間影視傳媒機構等發布倡議書，要求短片平台包括抖音、快手、微信和微博積極參與版權內容，爾後共有500位大陸藝人在世界版權日26日的前夕加入，希望包括微信公眾號、短片博主等都應該提升版權意識，喚起大眾對版權的重視。

但是對比「X分鐘看完一部電影」的谷阿莫當時被片商告的時候一片的叫好之聲，在中國大陸輿論場對於這樣的情況卻是反彈連連。許多人提到，很多劇真正出圈正是靠着這樣的「二次創作」，也有人認為這些平台已經得到許多利益現在連短片都要管，呈現截然不同的反應。

谷阿莫的侵權案在台灣備受關注。（香港01）

谷阿莫被訴侵權

由谷阿莫帶起的「Ｘ分鐘帶你看完ＸＸ電影」風靡兩岸三地，不同於一般的影評，谷阿莫搭配電影的畫面以及逗趣的個人評論、具辨識度的嗓音把各種不同的電影都講得十分逗趣而詳盡，也創造出許多流行語，但是他的影評幾乎將整部電影的精華濃縮也引來版權的爭議。而後包括迪士尼在內地5家片商加入控告他侵權，但谷阿莫則認為自己的作品屬於二次創作的「合理範圍」，提供的東西屬於二次創作的合理範圍，其剪輯影片內容公開傳輸並未侵權，而且其中也有加入自己的觀點。

谷阿莫引用台灣的《著作權法》第52條對著作財產權之限制規定，屬於在合理範圍內為報道、評論等正當目的之必要而引用已公開發表之著作，認為其並未違反著作權法。但許多評論提到，谷阿莫將整部電影的起承轉合包括結局都講出來而且剪裁大量不知道來源的電影畫面絕對侵權；但也有人認為，台灣其實也有其他做這些影評的YOUTUBER，谷阿莫的「吐槽」或「批評」才是片商不滿的關鍵。最後谷阿莫與陸續與幾家片商和解，賠償上百萬新台幣。

但是在過程中谷阿莫堅持自己沒有侵權只是願意「和解」，而谷阿莫的判例其實具有指標意義。此外，谷阿莫亦有主動提出願意幫片商宣傳等方案，從中其實也可以看出這類短片對片商並非百害無一利。之後谷阿莫也曾在一些電影的續集上映前用同樣的「X分鐘看完一部電影」的方式幫大家「預習」前面的集數，或是不講完整部電影留個懸念以吸引觀眾進去戲院觀賞，他也開發一些原創頻道實際「實驗」電影場面有沒有可能在現實發生，頻道內容轉趨多元。

大陸網友視二創為「為愛發電」

而谷阿莫的風格其實也影響中國大陸的許多B站UP主和劇評風格，以吐槽的方式介紹一部電影或是用詼諧的方式在幾分鐘內濃縮影視內容的精華。有許多的UP主、短片博主的粉絲都高達百萬。不過，不同於台灣的輿論支持片商維護版權的行為，中國大陸輿論場對於影片平台對短片開槍卻是反彈居多。

許多B站UP主靠吐槽影視劇擁有大量粉絲和收益。（截圖自B站＠老邪説電影）

根據騰訊、愛奇藝和優酷等超過70家影視傳媒機構等發佈倡議書提到，影視內容是短片的沃土，「我們願意以開放的心態，和短片平台以及公眾帳號生產運營者共同探討合理、可持續發展的授權方案。」被網友解讀為以後除了官方授權外不能有自己看法的影評因而罵聲連連。許多人提到，有時候不是因為這些剪輯根本不會知道某部劇，認為許多戲劇成功引起大眾關注有類短片或許多戲劇粉絲「為愛發電」，這樣的方法無疑阻斷了宣傳，其實也可以看出這類短片對原創作品有侵權和宣傳的一體兩面。

不過究竟短片是帶給原本的影視作品加成居多或是傷害更大呢? 這方面或許沒有量化的資料可以證明，但是短片的蓬勃發展已經是確定的趨勢。根據《中國網路路發展狀況統計報告》，2020年12月中國大陸的短片使用者規模達8.73億人，佔網民整體的88.3%，而其中很多的短片創作能量確實是來自影視作品的片段，也是不爭的事實。

因此，許多戲劇也會開設官方的抖音號或在B站、微博放上花絮或剪輯希望能夠更有效的宣傳，只是對於網友們自發的「二創」、「吐槽影片」該如何看待，他們是分流還是增加受眾，似乎還是要回到「合理運用」的討論上，而非一刀切的管制。而此次中國大陸網友的反彈聲浪也有針對如優酷、騰訊和微博等大平台的抨擊，認為他們已經賺取夠多的利潤，即使有許多吐槽UP主以此營利，應該也要寬鬆的看待。但也有人認為，替原創的影視作品維權是正確的，但這些影視平台除了維權也更該思考給這些創作者更多的權利保障和分潤才是健全影視產業的解方。