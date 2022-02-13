彭博：中國堅持清零政策對世界有益　時間越長越好

近日，《彭博》發布文章對中國的清零政策給出正面評價，文章提到，中國採取封城、大規模檢測和嚴格的邊境管制等「清零政策」，除確保死亡病例沒有激增，更確保iPhones、Teslas、肥料等一切產品能繼續向世界流通。文中指出，如果中國不採取清零政策，將導致全球供應鏈中斷，貨品短缺價格也會上漲。中國堅持「清零」政策對世界其餘地區有利，時間越長越好。



該文章也引述北京大學研究人員的模型稱，如果中國以像美國類似的方式重新開放，將迎來一場規模遠超任何國家的「超大規模疫情」，每天將有超過63萬人感染。



2 月 9 日，《彭博》發表標題為「為什麼世界需要中國的清零政策」，該文作者詹姆斯·梅格（James Mayger） 指出，中國「清零」政策防止大量死亡病例的同時，也確保 iPhones、Teslas、肥料﹑汽車零件等所有物品繼續流通到世界其他地方。

文章指出，如果消費者和企業想要繼續購買中國製造的商品而不必忍受短缺和進一步的價格上漲，他們應該希望中國像習近平主席那樣堅持中國的「清零政策」。

文章提到，國際貨幣基金組織總裁格克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃 （Kristalina Georgieva）於 1 月底時曾警告，中國「清零」的防疫政策對供應鏈和世界經濟增長會帶來風險，應該要重新考慮。但文章認為，試圖阻止新冠病毒在中國蔓延雖然會帶來嚴重的經濟、財政和人力成本，但如果疫情繼續蔓延，這些成本可能會變得更糟。

中國疫情形勢由嚴重趨於緩和。（新華社）

文章分析，中國放棄清零政策，感染和死亡病例數將出現激增，可能導致全球供應鏈中斷，貨品短缺會造成價格上漲，與這種人員和經濟損失相比，「清零」帶來的限制和給中國和世界其他地區帶來的風險就「相形見絀」。

文章更引述北京大學研究人員的模型顯示，如果中國以與美國類似的方式重新開放，將迎來一場規模遠超任何國家的「超大規模疫情」，每天將有超過63萬人感染。即使死亡人數可以保持在韓國或日本的低水平，中國的死亡人數仍可能比過去兩年官方公佈的新冠死亡病例更多。

文章指出，儘管因為堅持「清零」採取的限制措施導致港口和工廠暫時關閉，但中國的工業迄今為止仍「毫髮無損」地度過這場大流行病。中國出口在 2020 年和 2021 年再創歷史新高，如果不是源源不斷的商品，美國進口價格會上漲得更快，必需品和奢侈品的短缺會更加明顯.。

文末提到，過去 2 年的經驗可以看出暫時的停產或停工，並不代表著製造商停工和出口商的貨物就無法裝船。因此，中國堅持「清零」的時間越長，對世界其他地方就越好。