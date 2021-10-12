曾陷「辱華」風波　彭博：D&G中國銷售額比前一年反彈20%

意大利奢侈品牌Dolce & Gabbana（內地稱杜嘉班納，以下簡稱D&G）過往曾因發布被指帶有種族歧視性質的「起筷吃飯」宣傳短片，而陷入「辱華」風波，一度遭中國民眾抵制。然而D&G在中國市場似乎迎來轉機，據彭博社近日報道，其在中國的銷售額比前一年反彈了20%，並提到為免失去中國市場，該品牌專門僱了兩家「國際危機管理公司」。



雖然今年在中國的業績反彈了20%，惟報道指出，數據仍低於「出事」前的水平。有D&G的高管稱，目前他們可以保住舊客戶，亦恢復了與中國相關機構的關係，但就難以吸引新客戶，且在中國的社交網絡上仍然受到一些人的「敵視」。為挽回形象，報道提到D&G已聘請了兩家「國際危機管理公司」，以及積極參加了兩屆在上海舉行的中國國際進口博覽會。報道還透露，D&G目前在中國聘請了1200人，並擬在近期於上海的中信泰富廣場開一家時裝店。

另外，報道提到，D&G計劃保持獨立，以保持其創作自由。不過Sanford C. Bernstein的奢侈品分析師Luca Solca表示，獨立並沒有使該公司免於在中國陷入困境，而且可能使情況變得更糟，這是因為其缺乏一個強力的中國本土團隊去告知有什麼是不能做的，「從歐洲自上而下地做出這些決定是不可能的，更不用說讓創意總監在沒有任何過濾的情況下在社交媒體上發帖了」。

「辱華」風波事緣2018件11月，D&G發布「起筷吃飯」宣傳片，內容講述一名亞裔模特兒學習用筷子進食薄餅、意麵等意大利傳統食物，惟片中旁述詞以「小棍子」形容筷子，又指意大利薄餅是「偉大」的，令不少網民不滿，認為該系列短片姿態傲慢，顯示西方人對中國的刻板印象。

此後，又有網民發布自己與D&G設計師Stefano Gabbana的對話記錄，顯示Gabbana曾形容「中國是屎一樣的國家」、「中國是無知骯髒惡臭的黑幫」等，瞬間引發軒然大波。儘管Gabbana後來表示自己的帳號被盜，他從未發表過「辱華」言論，惟事件未有平息，章子怡、陳坤等明星紛紛發聲譴責並宣布退出在上海準備舉行的「Dolce & Gabbana The Great Show 」，令活動最終被迫取消。最終在輿論壓力下，D&G兩位創始人拍片道歉。