疫情｜深圳口岸增6跨境貨車司機陽性　廣東23宗境外輸入來自香港

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（13日）內地新增本土確診病例26宗，新增本土無症狀感染者8宗。

深圳口岸昨日又檢測6名跨境貨車司機核酸檢測陽性。此外，廣東多地錄得來自香港的境外輸入確診病例及無症狀感染者，合共有23宗。



內地新增本土確診病例方面，遼寧18宗，均在葫蘆島市；廣西6宗，均在百色市；廣東1宗，在深圳市；雲南1宗，在文山壯族苗族自治州。

本土無症狀感染者方面，雲南6宗，均在文山壯族苗族自治州；黑龍江1宗，在黑河市；廣東1宗，在東莞市。

深圳方面，當地昨日在光明區新湖街道入境旅客隔離酒店工作人員例行檢測中，發現1宗確診病例。該病例工作期間處於閉環管理狀態，活動軌跡為工作宿舍到隔離酒店「兩點一線」。

此外，深圳口岸昨日又檢測6名跨境貨車司機核酸檢測陽性。該6名患者為2月4日以來，深圳口岸檢出的第18名、第19名、第20名、第21名、第22名、第23名跨境司機陽性患者。

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廣東23宗境外輸入個案來自香港

另據廣東衛健委，昨日廣東新增境外輸入確診病例27宗，多地錄得來自香港的輸入確診病例，合共有18宗。其中深圳報告8宗，佛山報告2宗，東莞報告6宗，江門報告2宗。

另外廣東新增境外輸入無症狀感染者15宗，同樣有多宗來自香港，合共有5宗，其中深圳報告1宗，佛山報告2宗，東莞報告2宗。