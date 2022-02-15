星巴克驅趕門口食飯盒警察惹怒網友　官媒批：收回你的傲慢

北京時間2月14日，有網民爆料，星巴克中國重慶店驅趕了一名在店門口吃飯的民警，聲稱影響品牌形象。星巴克中國傍晚表示，是店員與民警協調座位時言語不妥。人民網對此發布評論，斥星巴克「請收回你的傲慢」。



內地網民2月14日發文稱，在重慶磁器口星巴克門店執勤時，星巴克員工看到他們在門口吃飯過來勸離：「你們能換個地方吃嗎？」並稱會「影響品牌形象」，引發熱議。帖文還透露，星巴克對民警發起了投訴。

事件曝光後，不少網民集中到大眾點評網站該門店評論區留下差評。有網民憤怒留言：「不知道要什麼職位的來吃才不會影響你們？」「啥氣質配得上在你門口吃飯？一個廉價咖啡誰給你的優越感。」報道指，14日星巴克當事門店不願正面回應，後表示若查證屬實，將懲處員工。

針對此事，人民網發布評論《星巴克，請收回你的傲慢》，文章質問：執勤民警在門店門口吃盒飯，就妄加驅趕，誰給的權力？嫌驅趕不過癮，還要投訴民警，誰給的底氣？如果此事屬實，該被投訴的是星巴克。

針對許多網民批評要星巴克「滾出中國」，人民網評論也強調，無需過度突出星巴克的外企身份。驅趕民警這種做法，發生在國內企業身上也不容原諒。「原因很簡單，誰傷害為公眾服務的人，誰違背公序良俗，誰冒犯大眾情感，誰就難逃大眾譴責。」

星巴克陷輿論風波

星巴克2月14日晚間在微博解釋稱，「門店當日安排民警在户外客區就餐。後因有其他顧客希望在户外客區就餐，門店夥伴與當事民警在協調座位時因言語不妥引發溝通誤會」，星巴克中國對此致以歉意，但聲明事件過程中不存在網傳的「驅趕民警」及「投訴民警」的情況。

星巴克還強調，一直致力於紮根社區、服務社區，門店一直以來與所在地的警方溝通良好，得到警方的大力支持。

但網民並不對此買帳，認為星巴克發布的文章連有公司印章的公函都沒有，過於敷衍，還有網民評論稱「中國可以沒有星巴克但是不能沒有人民警察。」

此外，星巴克去年過期食品爭議再被翻出。去年12月，中國媒體《新京報》曾指出，星巴克在內地的門店使用多種過期食材，並在食材過期前篡改日期。該報卧底記者在無錫市兩間星巴克門市調查發現朱古力液、抹茶液等原材料過期後，仍被加工成飲品售出。主管、店員「言傳身教」篡改有效期，有的食材被人為「延保」一周；承諾「開封后不過夜」的糕點，第二天偷偷上架。