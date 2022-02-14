重慶星巴克驅趕門前食飯盒警察　店員：影響品牌形象　惹網民怒火

日前，有網民爆料，有重慶的警員在一間星巴克門口食飯盒，遭店員以「影響品牌形象」為由驅趕，事後更投訴警員，引發內地網民抨擊。2月14日，重慶星巴克客服回應，正與相關門店核實處理此事，若屬實會對涉事員工處分。該客服也表示，沒有規定不能在星巴克門店門口吃飯。



2月13日，微博用戶「靜姊姊的靜」發文寫道，「@星巴克中國@星巴克重慶你們好大的官威啊。@平安重慶的民警不配在你門口吃飯是不是？」，並搭配一張微信好友圈截圖。

根據該截圖，一名重慶警員發文提到，自己值勤的時候在星巴克門口吃飯，店員跑來問能否換個地方吃，因為「會影響我們品牌形象」，該警員稱「不知道什麼樣的水平，配得上這高大上的星巴克？」。貼文一出，內地網民紛紛抨擊星巴克。

2月14日，重慶星巴克客服回應，正與相關門店核實處理此事，若屬實會對涉事員工處分。

據了解，該門店是去年1月29日才正式開業的星巴克磁器口後街店，由於位於磁器口後街與磁器口老街的銜接處。為了配合老街的歷史氣息，門店裝潢也特別融入新舊的設計，吸引不少內地網民前往拍照。但目前許多網民前往打一星刷負評，抨擊店家驅趕警員的行為。

星巴克去年過期食品爭議再被翻出



去年12月，《新京報》曾指出，星巴克在內地的門店使用多種過期食材，並在食材過期前篡改日期。該報臥底記者在無錫市兩間星巴克門市調查發現朱古力液、抹茶液等原材料過期後，仍被加工成飲品售出。主管、店員「言傳身教」篡改有效期，有的食材被人為「延保」一週；承諾「開封後不過夜」的糕點，第二天偷偷上架。

此次爆發驅趕警員事件，亦有不少內地網民在星巴克的微博帳號底下留言，翻出過期食材的事情，揚言要星巴克「滾出中國」，也有網民質疑「什麼樣的警察才配得上貴店的形象?」