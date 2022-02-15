深圳口岸辦：入境旅客滯留基本解決　每天將有800個隔離房間名額

深圳口岸辦發布消息，指香港疫情防控形勢備受關注，此前有消息稱深圳灣口岸入境人員持續增加，預約健康驛站持續滿員，隔離酒店高位運行，接轉資源能力嚴重超限，出現部分未預約旅客滯留現場情況。

深圳口岸辦引述深圳灣口岸現場指揮部相關負責人表示，旅客滯留大幅增加的問題，已在2月10日基本得到解決，指揮部同時也在協調深圳市隔離酒店專班，進一步開發房源，滿足入境旅客需求。



深圳灣口岸現場指揮部相關負責人表示，旅客滯留大幅增加的問題，已在2月10日基本得到解決。（深圳口岸辦）

深圳口岸辦表示，根據指揮部提供的數據，2月3日以來從香港入境旅客有明顯增幅，其中3日入境旅客人數為1151人，9日時人數已經達到2156人。僅年初三到年初九的7天時間，入境人數就達到11246人。不過從10日開始，入境人員數量已下降至每天1000餘人。

深圳口岸辦稱，目前從香港來深旅客，首先要在深圳健康驛站進行隔離酒店房源預約，預約成功後才能從口岸入深。之前出現旅客滯留，主要原因是部分旅客未預約就通過香港海關，無法及時安排房源。為此，深圳健康驛站目前每天將放出800個房間預約名額，計劃入境來深人員可通過該系統提前預定未來7日內的健康驛站房間名額。預定成功後，旅客亦可按照要求添加部分隨行人員。

深圳口岸辦亦有說明香港返深步驟，預約後，香港旅客會依次經過香港口岸、深圳口岸。旅客在持有紙質24小時核酸檢測陰性證明過香港口岸後，需現場進行一次核酸檢測，但無需等待結果。及後，深圳灣口岸現場指揮部會根據每位旅客事先填寫的目的地進行科學有序分流，並引導至大巴乘車區，憑登車碼上車，全流程都採取閉環管理。

負責轉運的大巴駕駛員嚴格執行二級防護標準，身著二級防護服，並與旅客之間設置物理隔擋。每輛轉運大巴在行駛途中還配有包括疾控在內的「三人小組」，他們將同時乘坐專車全程跟隨。到達隔離酒店後，所有乘客將再進行核酸檢測。

深圳口岸辦稱，由於旅客需間隔而坐，一趟50座大巴僅能運送25名旅客，同時還要兼顧承擔東莞、惠州等地的轉運工作。深圳巴士集團已緊急增派車輛，平均每日保證36輛大巴參與旅客轉運工作。