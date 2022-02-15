累計已35名跨境貨車司機染疫　深圳物流公司：有車無司機運力不足

香港近期新冠肺炎疫情急劇升溫，深圳口岸辦日前通報，再發現12名跨境貨車司機核酸檢測呈陽性，自本月4日起，跨境貨車司機患者已增至35人。

內地傳媒報道，跨境貨車司機是連接香港與內地的重要一環，深圳一間物流公司負責人直言，香港第五波疫情直接導致該公司有車而無司機造成不能開工的問題，運力損失過大，運力不足。



據報道，目前深圳實施入境豁免集中隔離措施的深港跨境貨車司機共有13655人，並設有17個專用接駁點，供跨境司機與內地司機交接車輛。因應香港疫情，加之出現跨境貨車司機陽性，深圳自2月4日起加強對跨境貨車司機「三點一線」及沿途相關交通節點（高速公路收費站、高速公路服務區、作業點、維修廠、停車場、加油站）的定點管理，設置專用服務設施、明確防護要求，保障他們入境後落實全程閉環作業。

深圳一間物流公司負責人直言，香港第五波疫情直接導致該公司有車而無司機造成不能開工的問題，運力損失過大，運力不足。（視覺中國）

深圳市遞四方速遞有限公司高級副總裁黎森林在受訪時指，香港第五波疫情爆發後，對該公司業務造成直接衝擊，有多名跨境司機因香港居住點有疫情出現而導致不能過境作業，直接導致有車而無司機造成不能開工的問題。運力損失過大，運力不足。黎森林稱，該公司的香港車輛平均每月約有1600趟，倉庫涉港操作人員有25人，跨境司機有52人，如無疫情影響，司機人員及運力是充足。

深圳一間香港專線貨運公司的工作人員江小姐也稱，今年農曆新年後公司便開始招聘內地和香港貨車司機，但近一年來深圳和香港疫情反覆，跨境業務愈來愈不好做，香港貨車司機也愈來愈難招，目前其公司很多司機都已年屆五六十歲，年輕人愈來愈少入行。江小姐透露，過境的香港司機綜合薪資每月有3萬元（港幣、下同）至4萬元，過境的內地司機綜合薪資也有2萬元至3萬元。