西安推新規：決策機關違反規定造成嚴重失誤　實行終身追責

昨日（14日），西安政府常務會議審議通過了《西安市重大行政決策程序規定》（以下簡稱《規定》）。《規定》對重大行政決策的全過程進行規範指導，並規定決策機關違反規定造成決策嚴重失誤，造成重大損失、惡劣影響的，應當倒查責任，實行終身責任追究。



據西安政府發布的解釋，重大行政決策事項範圍主要包括五個方面：一是制訂有關公共服務、市場監管、社會管理、城市管理、環境保護等方面的重大公共政策和措施；二是制訂經濟和社會發展等方面的重要規劃；三是制訂開發利用、保護重要自然資源和文化資源的重大公共政策和措施；四是決定在本行政區域實施的重大公共建設項目；五是決定對經濟社會發展有重大影響、涉及重大公共利益或者社會公眾切身利益的其他重大事項。

《規定》嚴格決策責任追究，規定對造成決策嚴重失誤，或者依法應當及時作出決策而久拖不決，造成重大損失、惡劣影響的，實行終身責任追究制度及責任倒查機制，並對決策過程中的各類主體，包括決策機關、決策承辦單位、決策執行單位、受委託單位等，分別規定了相應的法律責任。同時，針對探索性改革事項的決策，明確了改革創新容錯機制。

此外，《規定》又提出，決策機關應當及時公布、解讀作出的重大行政決策，依法不予公開的除外。對社會公眾普遍關心或者專業性、技術性較強的重大行政決策，應當說明公眾意見、專家論證意見的採納情況，並通過新聞發布會、接受訪談等方式進行宣傳解讀。