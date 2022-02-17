國家疾病預防控制局詳情公布　歸國家衛健委管理具十大主要職責

官方傳媒新華社報道，中國機構編制網日前公布《國家疾病預防控制局職能配置、內設機構和人員編制規定》和《中共中央辦公廳國務院辦公廳關於調整國家衛生健康委員會職能配置、內設機構和人員編制的通知》。

上述通知明確國家疾病預防控制局是國家衛生健康委員會管理的國家局，為副部級單位。同時，通知對國家疾病預防控制局的職能配置、內設機構和人員編制等作出規定，並對國家衛生健康委員會內設機構進行調整。



通知指出，國家疾病預防控制局共有10項主要職責，包括組織擬訂傳染病預防控制及公共衛生監督的法律法規草案、政策、規劃、標準，負責疾病預防控制網絡和工作體系建設；制定並組織落實國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施，負責預防接種監督管理工作，組織制定檢疫、監測傳染病目錄，提出法定傳染病病種調整建議；負責傳染病疫情應對相關工作，組織開展流行病學調查、檢驗檢測、應急處置等工作，擬訂應急預案並組織開展演練，指導疾病預防控制系統應急體系和能力建設，負責應急隊伍、志願者隊伍建設，提出傳染病疫情應對應急物資需求及分配意見等。

此外，國家疾病預防控制局會與海關總署有職責分工，將會同海關總署編制國境衛生檢疫監測傳染病目錄；與海關總署建立健全應對口岸傳染病疫情合作機制，傳染病疫情通報交流機制，口岸輸入性疫情通報、移交轉運和協作處理機制。

關於人員編制，國家疾病預防控制局機關行政編制共有170人，其中設局長1人、副局長4人，正副司長職數32人（含機關黨委專職副書記1名、機關紀委領導職數1名）。

值得一提是，國家疾病預防控制局已於去年5月13日掛牌成立，現任局長為國家衛健委副主任王賀勝任。