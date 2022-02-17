北京冬奧｜獲一金一銀人氣大增　蘇翊鳴經紀人：每天拒100個代言

北京冬奧賽事已臨近尾聲，即將年滿18歲的小將蘇翊鳴憑出色發揮，為中國隊贏得一金一銀、人氣大增。眾多商家亦想藉此機會放大其商業價值，惟蘇翊鳴的經紀人稱，現時每日拒絕100個代言，不想以流量去割一波「韭菜」。



蘇翊鳴早前曾為汽車品牌代言。（百度）

據「第一財經」報道，面對蜂擁而至的商業邀約時，蘇翊鳴的經紀人選擇克制，並表示我們不著急讓他去變現，未來他代言的品牌一定要能夠互相加持，而不是借流量去割一波『韭菜』」，「現在我每天拒絕100個人，每天最大的工作量是婉拒（代言）」。

另有內地媒體報道指，冬奧效應凸顯，體育明星成代言新勢力。獲得一金一銀的蘇翊鳴，受到品牌商的青睞，非常正常。作為一名少年才俊，他有著廣闊的競技上升空間。品牌商寄望於通過技藝高超、形象清新的新星的代言，為品牌加持一波人氣和「潛力」，也是對體育明星的商業價值的肯定。

其實，不僅僅是冬奧，早前在東京夏季奧運賽事中，有出色發揮的全紅嬋、蘇炳添等運動員，亦受到了品牌商的追捧。「新浪網」評論稱，體育運動的特點，就是運動員往往會經歷「一戰成名」、「一夜爆紅」的高光時刻，其商業價值會呈爆炸式增長。運動員的職業生涯卻是漫長的，更需要以長遠眼光進行規劃。如果商業代言的選擇造成明顯的公眾預期反差，也可能帶來某種風險，從而影響運動員的社會形象。「蘇翊鳴經紀人在此時對一擁而上的商業品牌持謹慎態度，應當也有類似的考量。」