北京冬奧｜蘇翊鳴17歲摘銀創紀錄　體育總局發信讚「英雄出少年」

2月7日的北京冬奧會單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽中，中國隊17歲小將蘇翊鳴摘得銀牌，為中國隊創造該項目歷史最好成績，這也是中國隊本屆冬奧會的第二塊獎牌。中國體育總局發賀信祝賀稱「自古英雄出少年！」



據中國體育總局冬運中心2月7日賀信內容稱，第一次參加冬奧會的17歲小將蘇翊鳴不懼強手、敢打敢拼，五輪滑行零失誤，以預賽第一名的成績晉級決賽，決賽中以88.70分的成績奪得銀牌，為中國體育代表團奪得了北京冬奧會首枚雪上項目獎牌，這是中國單板滑雪歷史上首枚男子項目獎牌。

中國體育總局在賀信中稱讚蘇翊鳴「成績可喜可賀，精神令人振奮！初生牛犢不怕虎，自古英雄出少年！使命在肩，奮鬥有我！」信中稱，希望單板滑雪大跳台及坡面障礙技巧隊再接再厲，繼續做好大跳台項目的備賽參賽工作，「一鼓作氣、再傳捷報，取得運動成績和精神文明雙豐收，爭取更大的光榮，為實現體育強國夢做出更大貢獻」。根據冬奧會賽程，蘇翊鳴另一項比賽男子單板滑雪大跳台資格賽將在2月14日上演。

另據中國媒體澎湃新聞報道，中國男子單板滑雪歷史上從未拿到過冬奧獎牌，最好的名次是張義威在2014年索契冬奧會U型場地項目獲得的第6名。

據了解，蘇翊鳴從4歲開始滑雪，過去曾接觸影視行業，但在11歲那年得知北京申辦冬奧會成功後他立志站上冬奧舞台。隨後他在2018年進入國家集訓隊。

而蘇翊鳴過去參演電影《智取威虎山》導演徐克、監製黃建新及出品人于冬齊齊為他打氣之外，合作劇集《狼殿下》的王大陸也在微博稱讚蘇翊鳴表現，並要蘇翊鳴教他滑雪。