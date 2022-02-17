偷渡爆疫｜珠海拘捕10名偷渡者　涉利用「大飛」非法入境

15人涉嫌於周一（14日）情人節凌晨，從香港偷渡至珠海，導致疫情於內地擴散，至今於廣州和湖南郴州各有2名偷渡者驗出陽性，廣東為此展開全省大排查。

據內媒《珠海特區報》今日（17日）最新消息，珠海高新區於周二（15日）晚上在該區破獲一個偷渡團伙，該偷渡團伙中共有10名偷渡人員，企圖利用「大飛」（快艇）非法入境珠海，相關工作正在進一步處置之中。不過報道並未提及詳細案情。



據早前報道，近日珠海市香洲區、金灣區、斗門區、高新區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室，已聯合發布反走私反偷渡線索舉報獎勵通告，最高獎勵10萬元（人民幣．下同）。

獎勵標準為舉報走私違法犯罪活動被認定違法犯罪，給予最高5萬元獎勵；舉報運送、組織他人偷越國（邊）境犯罪線索，每抓獲1艘（輛）偷渡交通工具者，獎勵10萬元；每查獲1名組織者（俗稱「蛇頭」），獎勵3萬元；每查獲1名偷渡者，獎勵1萬元。

珠海高新區16日發放首筆反走私反偷渡線索舉報獎勵金，金額達10萬元人民幣。（《羊城晚報》）

珠海高新區早前指，在2月15日晚上，根據熱心群眾提供的線索，珠海高新區新冠肺炎防控指揮辦反走私反偷渡工作專班成功拘捕一批非法入境人員。防控指揮辦向熱心群眾發放10萬元獎勵金。官方通報的時間和獎金數目與最新報道的案情吻合。

高新區開展全員核酸檢測

此外，珠海高新區今日起開展全區全員核酸檢測，檢測行動將在同日晚上11時結束。高新區也在今日宣布加強疫情防控措施，對海淼水產監裝中心及周邊沙場、珠海市陸島運輸有限公司、港珠澳大橋1號碼頭區域採取封控管理，實行「封閉隔離、足不出戶、服務上門」管理措施（暫定14天，具體視疫情防控情況動態調整）。

高新區又將後環湧以東、唐淇路以西、綠巢環保科技公司側（無名路）以北、海域以南劃定範圍為管控區域，實行「只進不出、嚴禁聚集」管理措施，原則上每戶限定人數在指定時間外出購置保障物資（暫定7天，具體視疫情防控情況動態調整）。