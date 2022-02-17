偷渡爆疫｜珠海拘捕一批偷渡者　發出首筆10萬人民幣舉報獎勵金

15人涉嫌於周一（14日）情人節凌晨，從香港偷渡至珠海，導致疫情於內地擴散，至今於廣州和湖南郴州各有2名偷渡者驗出陽性。

廣東為此展開全省大排查，珠海、惠州等地均發懸紅公告，發動群眾舉報偷渡相關綫索。珠海高新區昨日（16日）宣布成功拘捕一批非法入境人員，並發放首筆獎勵金，金額達10萬元（人民幣．下同），這也是珠海公布舉報獎勵政策後發放的首筆獎金。



珠海高新區16日發放首筆反走私反偷渡線索舉報獎勵金，金額達10萬元人民幣。（《羊城晚報》）

近日，珠海市香洲區、金灣區、斗門區、高新區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室，已聯合發布反走私反偷渡線索舉報獎勵通告，最高獎勵10萬元。

獎勵標準為舉報走私違法犯罪活動被認定違法犯罪，給予最高5萬元獎勵；舉報運送、組織他人偷越國（邊）境犯罪線索，每抓獲1艘（輛）偷渡交通工具者，獎勵10萬元；每查獲1名組織者（俗稱「蛇頭」），獎勵3萬元；每查獲1名偷渡者，獎勵1萬元。

除珠海外，惠州大亞灣經濟技術開發區公安局也發布懸紅公告，凡舉報參與、從事偷渡、走私人員或船隻等線索的，內容經查證屬實的，每條線索（視案情）最高獎勵50萬元。

據《羊城晚報》報道，2月15日晚上，根據熱心群眾提供的線索，珠海高新區新冠肺炎防控指揮辦反走私反偷渡工作專班成功拘捕一批非法入境人員。防控指揮辦向熱心群眾發放10萬元獎勵金。這是高新區發布懸紅公告後發放的首筆獎金。

深圳市羅湖區政府，向居民發短訊，指香港偷渡人員「很多」。（羅湖政務短信平台）

此外，深圳市羅湖區政府，近日透過「落戶政務短訊平台」通知市民，指「目前從香港偷渡到深圳的人員很多，邊檢公安只抓到部份，依然有漏網之魚。」短訊又指羅湖有確診案例與香港病毒株高度同源，是Omicron變種病毒，要求居民做核酸檢測。