2人香港偷渡至湖南郴州後確診　累酒吧等場所需關閉　開學延期

15人涉嫌於周一（14日）情人節凌晨，從香港偷渡至珠海後再赴各地，導致疫情於內地擴散，其中湖南郴州有2名偷渡者確診。

湖南郴州近日為此採取多項防控措施，當地北湖區各區域被劃定為封控區、管控區和防範區；北湖區暫停公眾聚集性活動，密閉場所暫停開放。此外郴州市中心城區的學校也要延期開學。



珠海高新區16日發放首筆反走私反偷渡線索舉報獎勵金，金額達10萬元人民幣。（《羊城晚報》）

據郴州早前通報，2月14日凌晨4時，肖某、鄧某康通過非法途徑從香港入境廣東省珠海市斗門區，後利用提前準備的車輛和手機經高速公路進入郴州。他們自駕到郴州市第一人民醫院南院接受核酸檢測，又在北湖區駱仙路食品加工城茶油豬腦殼盒飯店及附近健國副食品店分別購買飯盒和香煙。兩人又曾入住北湖區南嶺大道金地酒店。

郴州當局指，將郴州北湖區相關區域劃定為封控區、管控區和防範區範圍。封控區為金地酒店、茶油豬腦殼盒飯店和健國副食品店。封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」。區域內人員管控14天，前3天每天一次核酸檢測，之後根據評估確定頻次。

管控區為燕泉街道香花路社區匯園湖酒店、郴州市第一人民醫院南院核酸檢測門診。防範區則為封閉區和管控區所在社區除封控區和管控區以外的其他區域。

北湖區又宣布全區暫停公眾聚集性活動，不可舉辦體育比賽活動、演唱會等他可能造成人員聚集的活動。此外，戲院、棋牌室、網吧、KTV、遊戲廳、酒吧、健身場、密室所等密閉場所暫停開放。酒店暫停接辦5桌以上各類宴席，家庭私人組織聚會聚餐等控制在10 人以下。

郴州又宣布中小學校和幼兒園春季學期延期開學。北湖區、蘇仙區及市直各學校、幼兒園春季學期延期開學，暫定於2月20日報到，2月21日正式上課。其他縣市開學時間由當地教育行政部門商屬地疫情防控指揮部，根據疫情防控情況決定是否延期。