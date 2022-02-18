國產mRNA新冠疫苗「ARCoV」出爐最新研究　加強劑有效應對Omicron

內地傳媒報道，中國解放軍軍事醫學科學院與兩間民間企業聯合開發的中國mRNA新冠疫苗「ARCoV」，現正在國際三期臨床試驗中進行有效性測試。該團隊的一項最新小規模研究結果表明，盡管接種2劑ARCoV後對變種病毒Omicron（奧密克戎）的中和抗體活性顯著下降，但動物試驗中第三劑同源加強劑能夠誘導高水平的抗體。



據指，分析來自11名疫苗接種者樣本的實驗室研究後，有8人產生針對Omicron的中和抗體，盡管抗體水平較原始株降低，但仍可以檢測到。而在動物試驗中，在接種2劑ARCoV約9個月後給予第三劑接種，產生針對Omicron和原始毒株的中和抗體急劇增加，並且抗體水平兩者相當。

研究團隊表示，該研究是第一個在動物身上得到驗證的針對Omicron的mRNA候選疫苗，並且正在接近臨床試驗，以測試ARCoV針對Omicron的安全性和有效性。

值得一提是，ARCoV是目前中國研發mRNA疫苗在臨床試驗中走得最遠，目前中國尚未批准任何mRNA技術路線的新冠疫苗。研究團隊指，上述結果突出同源加強疫苗接種的寶貴益處，並支持在臨床試驗中進一步驗證。同時，採用ARCoV進行同源加強疫苗接種，亦代表應對Omicron緊急情況的合理策略。

另一方面，國藥中生生物技術研究院新型疫苗國家工程研究中心亦在國際期刊發表研究論文，研究結果顯示，二代重組蛋白新冠疫苗顯示出針對原始毒株和多種變異株的良好保護效果，可誘導產生針對原始毒株、Delta、Beta變異株及其他主要流行株的廣譜中和活性。此外，對於Delta和Beta變異株，二代疫苗在接種2劑及3劑後，誘導產生的中和抗體水平顯著高於一代疫苗，當中尤以接種3劑後差異更為顯著。