第三針．Omicron｜與政見無關？台研究揭露5類人拒打新冠疫苗原因

新冠疫苗覆蓋率是解封重要指標，但台灣統計顯示，七十五歲以上長者第一劑覆蓋率自去年十一月起，一直停在七成三。



根據前台大感染科醫師林氏璧觀察，直到年前本土Omicron疫情爆發，「鐵板」才稍稍鬆動，一月廿五日突破七成五，如今第二劑接種率達六成九，但距指揮中心設定兩劑接種率七成五，還有一段長路。

長者和藍領最抗拒 為何靠數據無法取得信任？（點擊了解更多）▼▼▼

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台大公共衛生學院健康行為與社區科學研究所助理教授官晨怡與團隊，去年六月與十月深度訪談六十七位民眾，完成「台灣新冠疫苗民眾決策態度質性研究調查報告」，發現不只長者，對疫苗有疑慮而接種猶豫的族群，還有慢性病患、孕婦、另類療法者及藍領階級。這五類族群皆認為政府提供疫苗資訊不夠多且混亂。有民眾打查詢電話，卻只獲得罐頭式的轉接回應，無法及時解答；慢性病患知道自己是重症高危險群，指揮中心建議「病情穩定的慢性病患者應接種」，但穩定的定義是什麼？再加上面對疫苗不良反應，指揮中心與醫師僅說與疫苗無關，更讓人認為資訊不夠透明。

研究顯示，其中長者和藍領階級，對疫苗最為抗拒。有人認為「老人先打、年輕人後打」，是政府拿老人當白老鼠，或「年輕人才要工作，才需要打疫苗」。一開始台灣疫苗不足時，一位大廈保安直指「疫苗是有錢人的遊戲」，認為特權者才能打到疫苗。官晨怡認為，台灣仍用傳統公衛模式防疫，以為「只要拿出數據」就能取得民眾信任，但透過這次新冠肺炎事件，歐美各國已警覺，必須搭配數據轉譯、建立醫護與民眾溝通指引，尤其必須「分眾化溝通」。

基層醫療協會理事長林應然表示，長者最擔心疫苗的副作用，不如由親友及信賴的家醫科醫師來給予建議，但基層除本業還有接種作業繁忙，政府應給予基層鼓勵。前國健署長邱淑媞也指出，政府需主動出擊，釐清長輩的顧慮跟擔憂。指揮中心發言人莊人祥指出，長者施打率確實較其他族群慢，指揮中心鼓勵長者至巷弄長照站、社區照顧關懷據點、失智據點共餐或參與活動，由照服員或照顧者等人，協助完成接種。此外，也會尋找長者信賴的對象擔任宣傳大使，希望施打率盡快達標。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】